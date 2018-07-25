NASA опубликовала уникальную визуализацию Луны под «Лунный свет» Клода Дебюсси

Публикация от NASA Goddard (@nasagoddard) 23 Июл 2018 в 11:40 PDT

В Сети опубликовали короткий ролик, который представляет собой визуализацию поверхности спутника Земли. Она создана на основе снимков, которые были получены с орбитального аппарата LRO. Автором захватывающего видео непосредственно под мелодию Клода Дебюсси - «Лунный свет», стал Эрни Райт - визуализатор NASA. По его словам данная работа начинается непосредственно с восхода солнца, демонстрирующего, как тянутся по поверхности Луны тени. Концовкой является закат, который демонстрирует плавное погружение данных мест в темноту.Райт создал данную визуализацию специально к шестидесятилетнему юбилею существования современного космического агентства NASA. Её впервые представили в рамках концерта «NSO Pops: Space the Next Frontier», сопровождаясь живым исполнением в Вашингтоне Национального симфонического оркестра.