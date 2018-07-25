NASA опубликовала уникальную визуализацию Луны под «Лунный свет» Клода Дебюсси
NASA опубликована уникальная визуализация поверхности Луны композитора Клода Дебюсси под «Лунный свет». Видеоролик, который создал сотрудник агентства Эрни Райт, охватывает полный цикл земного спутника, а также передаёт захватывающую красоту ориентиров Луны.
В Сети опубликовали короткий ролик, который представляет собой визуализацию поверхности спутника Земли. Она создана на основе снимков, которые были получены с орбитального аппарата LRO. Автором захватывающего видео непосредственно под мелодию Клода Дебюсси - «Лунный свет», стал Эрни Райт - визуализатор NASA. По его словам данная работа начинается непосредственно с восхода солнца, демонстрирующего, как тянутся по поверхности Луны тени. Концовкой является закат, который демонстрирует плавное погружение данных мест в темноту.
Райт создал данную визуализацию специально к шестидесятилетнему юбилею существования современного космического агентства NASA. Её впервые представили в рамках концерта «NSO Pops: Space the Next Frontier», сопровождаясь живым исполнением в Вашингтоне Национального симфонического оркестра.