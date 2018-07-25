АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

На МКС проведут эксперимент по зарождению метеоритов

Немецкие ученые Университета Гёте создали механизм для формирования искусственных метеоритов, который будет апробирован на МКС. Специальную установку отправят на станцию в ноябре, пишет N+1, ссылаясь на слова авторов проекта.

На МКС проведут эксперимент по зарождению метеоритов


Астрофизики пытаются разгадать тайну формирования хондр - округлых вкраплений внутри каменных метеоритов (хондритах). Среди распространенных гипотез образования хондр - теория о появлении крапинок при вхождении каменного тела в атмосферу, а также предположения, что сферические вкрапления являются результатом слипания пылинок из межзвездного газа, которые попадают в комету до падения.

Слипшиеся частички могут обладать разным электрическим зарядом, что и притягивает их друг к другу, рассуждают астрофизики. В рамках исследования на МКС доставят герметичную камеру, куда подведут электроды. Ученые планируют увидеть, как электрический заряд воздействует на пылинки в невесомости.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрофизики определили положение магнитного
Биологи определили свойства нейронов
Американские учёные рекомендуют худеть с помощью
Ученые: Персонализированные модели машинного
Алена Водонаева задумалась о существовании
На МКС проведут эксперимент по зарождению
Эксперты: Солнцезащитные лосьоны не так
«Сегодня мы спали вместе»: Ирина Пинчук
Создание в лаборатории «синтетических»
NASA опубликовала уникальную визуализацию Луны
Microsoft разрабатывает две новые модели консолей
Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на
Пользователи Instagram считают, что на фоне
Антон Гусев потратил на свой день рождения 100
Эксперт объяснил отказ Трампа от торговой войны с
Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном
Центр им.Хруничева закончил создание концепции
Роман Гриценко превратился из милого мальчика в
Spice Girls объявили о воссоединении коллектива
Анастасия Ендальцева без ума от новенького
Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила,
На пляже Филиппин жители выловили жуткого монстра
Звезды девяностых воссоединились в новом сериале
В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с
Учёные: Кровь на Туринской плащанице была
Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на
Роскачество составило рейтинг лучших
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
Просмотреть все новости