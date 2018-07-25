На МКС проведут эксперимент по зарождению метеоритов
Немецкие ученые Университета Гёте создали механизм для формирования искусственных метеоритов, который будет апробирован на МКС. Специальную установку отправят на станцию в ноябре, пишет N+1, ссылаясь на слова авторов проекта.
Астрофизики пытаются разгадать тайну формирования хондр - округлых вкраплений внутри каменных метеоритов (хондритах). Среди распространенных гипотез образования хондр - теория о появлении крапинок при вхождении каменного тела в атмосферу, а также предположения, что сферические вкрапления являются результатом слипания пылинок из межзвездного газа, которые попадают в комету до падения.
Слипшиеся частички могут обладать разным электрическим зарядом, что и притягивает их друг к другу, рассуждают астрофизики. В рамках исследования на МКС доставят герметичную камеру, куда подведут электроды. Ученые планируют увидеть, как электрический заряд воздействует на пылинки в невесомости.