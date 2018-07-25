Саша Черно закатила истерику на приеме у косметолога
Скандально известная участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно невероятно сильно желает быть красивой, а красота, как правило, требует жертв.
Девушка давно мечтает о пухленьких губках, однако страх перед уколами красоты у Саши гораздо сильнее.
«Чего не сделаешь ради того, чтобы на собственной свадьбе быть неотразимой» - считает Саша.
Черно поддалась на уговоры косметолога, вот только спустя несколько минут пожалела.
Эпатажная звезда телестройки устроила истерику прямо на приеме, когда все было уже готово. Саша категорически отказывалась от анестезии, а затем и от уколов, ведь липолитиков боится, как огня. Уговаривали возлюбленную Иосифа Оганесяна сразу несколько человек. Ее поддерживали, упрашивали, а также терпели ее капризы.
Хейтеры даже начали задаваться вопросом: сколько же денег пришлось заплатить за терпение бегемотика? Впрочем, уже совсем скоро в эфире «Дома-2» появится обновленная Александра.