Саша Черно закатила истерику на приеме у косметолога

«Чего не сделаешь ради того, чтобы на собственной свадьбе быть неотразимой» - считает Саша.

Девушка давно мечтает о пухленьких губках, однако страх перед уколами красоты у Саши гораздо сильнее.Черно поддалась на уговоры косметолога, вот только спустя несколько минут пожалела.Эпатажная звезда телестройки устроила истерику прямо на приеме, когда все было уже готово. Саша категорически отказывалась от анестезии, а затем и от уколов, ведь липолитиков боится, как огня. Уговаривали возлюбленную Иосифа Оганесяна сразу несколько человек. Ее поддерживали, упрашивали, а также терпели ее капризы.Хейтеры даже начали задаваться вопросом: сколько же денег пришлось заплатить за терпение бегемотика? Впрочем, уже совсем скоро в эфире «Дома-2» появится обновленная Александра.