Артем Сорока откровенно об интимных отношениях: «Многие за Периметром отдались бы мне!»

«Для меня важна энергетика партнерши. Внешность не является решающим фактором. Раньше я думал, что девушка обязательно должна быть модельной внешности. Помню, нашел себе именно такую, как с картинки. Не сомневался, что в постели будет все супер. Но во время «волшебства» никакого кайфа не ощутил. Не хватало ей какой то внутренней цепляющей энергии. Расскажу еще случай, связанный с другой моей подругой. Она была полненькой, небольшого роста - далеко не идеал красоты. Как то раз мы пошли пить кофе, потом поехали домой, и в итоге дело дошло до интима. С ней я кайфанул по настоящему! Так что если вы думаете, что внешность играет главную роль, то вы заблуждаетесь», - заявил Артем Сорока.

«По поводу остальных - уверен, что если бы мы были за Периметром, многие отдались бы мне!», - с уверенностью заявил Артем Сорока.



Как оказалось, многих телезрителей «Дома-2» очень интересуют вопросы интимных отношений Артема Сороки. По словам молодого человека, первый опыт отношений у него был, когда ему было всего 16 лет. Артем встречался с девушкой старше себя на 6 лет, поэтому долгое время пытался скрывать то, что является целомудренным.Как бы то ни было, но в определенный момент Сороке пришлось набраться смелости и признаться своей возлюбленной, что у него никогда ранее не было «волшебства». Участник сознался, что пытался некоторое время набраться опыта за просмотром фильмов для взрослых, поэтому когда в отношениях с первой девушкой дошло все до дела, у него очень сильно тряслись руки.Выяснилось, что для Артема Сороки очень важна энергетика девушки, с которой он желает заняться «волшебством».Молодой человек признался, что на проекте «Дом-2» встретил несколько девушек, которые обладают невероятной энергетикой. В их число вошла Ивана Дилова, а также Елена Хромина.По словам Артема, из-за огромнейшего количества камер многие участницы телепроекта закрываются и не готовы заниматься с ним «волшебством». Тем не менее, Сороке очень важно с кем у него в результате происходит интимная близость. К примеру, с Александрой Шевченко (Шевой) парень никогда бы не занялся любовью, так как считает, что брюнетка понапрасну растрачивает свою энергетику.