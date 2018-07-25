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Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на шоссе в Кентукки

Мужчина с тринадцатилетним сыном встретили бигфута в Кентукки на шоссейной линии. 20 июля около 10:30 вечера они возвращались домой в Бенлейт-Пайлаке графства Буллит после рыбалки.

Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на шоссе в Кентукки


Бигфута сначала заметил мальчик. Существо бежало на расстоянии девяти метров от дороги. Добравшись на грузовике до ближайшей подъездной дороги мужчина с ребенком попытались рассмотреть существо. Во время возвращения семьи на шоссе, двуногий крупный монстр покинул лесиситый овраг, встав перед грузовиком. В воздухе распространялся неприятный запах. Бигфут в высоту был 2,5-2,7 м и в ширину 1,5 м. Тело существа было укрыто красновато-коричневыми густыми волосами. Лицо оказалось голым, с темной кожей. На теле четко выделялись мышцы. При этом глаза блестели красным оттенком. Бигфутом издавались «низкие звуки», похожие на хрюканье.

Мужчина сделал в воздух предупреждающий выстрел, после чего бигфут быстро убежал в соседний лес. Очевидец, опасаясь возвращения существа, поехал быстро домой.
 
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В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:00
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