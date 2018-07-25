Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на шоссе в Кентукки

Бигфута сначала заметил мальчик. Существо бежало на расстоянии девяти метров от дороги. Добравшись на грузовике до ближайшей подъездной дороги мужчина с ребенком попытались рассмотреть существо. Во время возвращения семьи на шоссе, двуногий крупный монстр покинул лесиситый овраг, встав перед грузовиком. В воздухе распространялся неприятный запах. Бигфут в высоту был 2,5-2,7 м и в ширину 1,5 м. Тело существа было укрыто красновато-коричневыми густыми волосами. Лицо оказалось голым, с темной кожей. На теле четко выделялись мышцы. При этом глаза блестели красным оттенком. Бигфутом издавались «низкие звуки», похожие на хрюканье.Мужчина сделал в воздух предупреждающий выстрел, после чего бигфут быстро убежал в соседний лес. Очевидец, опасаясь возвращения существа, поехал быстро домой.