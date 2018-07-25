Microsoft разрабатывает две новые модели консолей

Настоящее поколение консолей устаревает, на этом основании студией принято решение разрабатывать последние ААА проекты, одновременно занимаясь созданием новой консоли. Для первой определено продолжением модели всем известного и каноничного Xbox, определенной информации о нем сейчас очень мало, так как новая консоль находится на первых этапах разработки, сейчас данный проект новой консоли носит название Scarlett.Вторую консоль анонсировали в далеком 2013 году, а станет она консолью с возможностями «облачного геймплея». Оборудуют ее слабым «железом», здесь будет возможность подключения контроллера, который предназначен для обработки изображения. Условия игры на ней требуют наличия хорошего интернета, по причине запуска на серверах Microsoft, откуда будет транслироваться игрокам изображение. Комфортную игру игроки почувствуют при скорости не меньше 35 мб\с.