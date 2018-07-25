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Центр им.Хруничева закончил создание концепции многоразовой ракеты

Специалисты Центра им.Хруничева завершили создание концепции многоразовой ракеты, передав всю документацию на экспертизу в ЦНИИмаш, о чем РИА Новости рассказали в управлении по связям с общественностью космического предприятия.

Центр им.Хруничева закончил создание концепции многоразовой ракеты


В головном подразделении инженеры должны провести экспертизу подготовленной концепции, дав свою оценку перспективам создания многоразовой российской ракеты, когда 1-ю ступень установки возможно использовать несколько раз. Среди предложений по возвращению 1-й ступени фигурировали проекты с реактивно-парашютной посадкой механизма, крылатому возвращению аппарата и вертикальной посадкой.

На текущий момент возвращение многоразовой ступени применяется только в американских системах SpaceX и Blue Origin. Ранее вице-премьер российского кабмина Дмитрий Рогозин говорил о необходимости применять крылатую систему возвращения ступеней на отечественных ракетах.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:45
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