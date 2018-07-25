Центр им.Хруничева закончил создание концепции многоразовой ракеты

В головном подразделении инженеры должны провести экспертизу подготовленной концепции, дав свою оценку перспективам создания многоразовой российской ракеты, когда 1-ю ступень установки возможно использовать несколько раз. Среди предложений по возвращению 1-й ступени фигурировали проекты с реактивно-парашютной посадкой механизма, крылатому возвращению аппарата и вертикальной посадкой.На текущий момент возвращение многоразовой ступени применяется только в американских системах SpaceX и Blue Origin. Ранее вице-премьер российского кабмина Дмитрий Рогозин говорил о необходимости применять крылатую систему возвращения ступеней на отечественных ракетах.