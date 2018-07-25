Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара «лезет во все темы»
Вновь вернувшаяся на реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска активно занялась своим продвижением на проекте и пытается «лезть во все темы», чтобы почаще мелькать на экране.
Но, по мнению зрителей, «она не вывозит темы», которые сама и пытается разыграть.
К примеру, отношения с юным Никитой Турчиным 29-летняя Оксана привела в тупик и сейчас мается от его приставаний.
При этом поклонники шоу отмечают, Оксана понимает, что на проект никогда не придут возрастные и состоявшиеся мужчины, которое могли бы заинтересовать молодую женщину.
А недавно хейтеры посмеялись над деревенской сущностью Оксаны Ряски, которая попросила у ведущей Юлии Ефременковой «прислать к ней хоть мАсквичей».
«Из какой она культурной столицы - я, говорит, С Питера... Вот уж точно, можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки – никогда», - смеются над Ряской зрители «Дом-2».
Но, по мнению зрителей, «она не вывозит темы», которые сама и пытается разыграть.
К примеру, отношения с юным Никитой Турчиным 29-летняя Оксана привела в тупик и сейчас мается от его приставаний.
При этом поклонники шоу отмечают, Оксана понимает, что на проект никогда не придут возрастные и состоявшиеся мужчины, которое могли бы заинтересовать молодую женщину.
А недавно хейтеры посмеялись над деревенской сущностью Оксаны Ряски, которая попросила у ведущей Юлии Ефременковой «прислать к ней хоть мАсквичей».
«Из какой она культурной столицы - я, говорит, С Питера... Вот уж точно, можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки – никогда», - смеются над Ряской зрители «Дом-2».