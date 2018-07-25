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Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара «лезет во все темы»

Вновь вернувшаяся на реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска активно занялась своим продвижением на проекте и пытается «лезть во все темы», чтобы почаще мелькать на экране.

Но, по мнению зрителей, «она не вывозит темы», которые сама и пытается разыграть.

Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара «лезет во все темы»

К примеру, отношения с юным Никитой Турчиным 29-летняя Оксана привела в тупик и сейчас мается от его приставаний.

При этом поклонники шоу отмечают, Оксана понимает, что на проект никогда не придут возрастные и состоявшиеся мужчины, которое могли бы заинтересовать молодую женщину.

Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара «лезет во все темы»

А недавно хейтеры посмеялись над деревенской сущностью Оксаны Ряски, которая попросила у ведущей Юлии Ефременковой «прислать к ней хоть мАсквичей».

«Из какой она культурной столицы - я, говорит, С Питера... Вот уж точно, можно вывезти девушку из деревни, но деревню из девушки – никогда», - смеются над Ряской зрители «Дом-2».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:20
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