Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара «лезет во все темы»

Но, по мнению зрителей, «она не вывозит темы», которые сама и пытается разыграть.К примеру, отношения с юным Никитой Турчиным 29-летняя Оксана привела в тупик и сейчас мается от его приставаний.При этом поклонники шоу отмечают, Оксана понимает, что на проект никогда не придут возрастные и состоявшиеся мужчины, которое могли бы заинтересовать молодую женщину.А недавно хейтеры посмеялись над деревенской сущностью Оксаны Ряски, которая попросила у ведущей Юлии Ефременковой «прислать к ней хоть мАсквичей»., - смеются над Ряской зрители «Дом-2».