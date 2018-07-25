Новости «Дома-2»: Саша Черно увеличила себе губы; у дочери Ольги Рапунцель начали резаться зубки
Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд скандальной телестройки на сегодняшний день.
У «брендового» семейства реалити-шоу появились новости для поклонников. Ольга Рапунцель сообщила подписчикам, что у малышки Василисы начали резаться зубки. Счастливые родители с нетерпением ожидают появления первого зуба.
Скандально известная Саша Черно увеличила себе губы. Участница «Дома-2» сильно переживала и даже не сдержала слез, так как невероятно боится уколов.
Даша Друзяк заявила, что Андрей Шабарин предложил платить ей по 150 тысяч рублей ежемесячно за молчание. Однако жажда мести оказалась гораздо сильнее, и девушка рассказала все, о чем с ней делился по секрету молодой человек.
Александра Черно считает, что Лиляна Кочконян – самозванка. Девушка воспользовалась тем, что Саши и Иосифа не было в периметре, и назвалась двоюродной сестрой Оганесяна. Черно подчеркнула, что на самом деле парень не знаком с этой девушкой.
Майя Донцова передумала увеличивать грудь. Теперь девушка уверена, что красота девушки в ее естественности.
Марина Тристановна и ее жених Александр подали заявление в ЗАГС.