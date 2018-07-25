Новости «Дома-2»: Саша Черно увеличила себе губы; у дочери Ольги Рапунцель начали резаться зубки

У «брендового» семейства реалити-шоу появились новости для поклонников. Ольга Рапунцель сообщила подписчикам, что у малышки Василисы начали резаться зубки. Счастливые родители с нетерпением ожидают появления первого зуба.Скандально известная Саша Черно увеличила себе губы. Участница «Дома-2» сильно переживала и даже не сдержала слез, так как невероятно боится уколов.Даша Друзяк заявила, что Андрей Шабарин предложил платить ей по 150 тысяч рублей ежемесячно за молчание. Однако жажда мести оказалась гораздо сильнее, и девушка рассказала все, о чем с ней делился по секрету молодой человек.Александра Черно считает, что Лиляна Кочконян – самозванка. Девушка воспользовалась тем, что Саши и Иосифа не было в периметре, и назвалась двоюродной сестрой Оганесяна. Черно подчеркнула, что на самом деле парень не знаком с этой девушкой.Майя Донцова передумала увеличивать грудь. Теперь девушка уверена, что красота девушки в ее естественности.Марина Тристановна и ее жених Александр подали заявление в ЗАГС.