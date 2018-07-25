Spice Girls объявили о воссоединении коллектива

Информация о воссоединении Spice Girls появилась еще в феврале этого года. Букмекеры ставили ставки, а в эфирах телешоу бурно обсуждалось это, и вот Мелани Браун официально объявила о воссоздании коллектива. Виктория Бекхэм хотела ещё зимой восстановить группу, однако почему-то этого не произошло.Коллектив «ворвется» на сцену с новым альбомом, который в настоящее время пишется. Эксперты считают, что для участниц группы это шанс не только неплохо заработать, но и поностальгировать. Spice Girls образовался в еще 1994 году, однако распался в 2008 году. Последнее выступление коллектива было в 2012 году в Лондоне на Олимпиаде.