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Spice Girls объявили о воссоединении коллектива

Культовый женский коллектив девяностых годов Spice Girls оповестил о воссоединении группы.

Spice Girls объявили о воссоединении коллектива


Информация о воссоединении Spice Girls появилась еще в феврале этого года. Букмекеры ставили ставки, а в эфирах телешоу бурно обсуждалось это, и вот Мелани Браун официально объявила о воссоздании коллектива. Виктория Бекхэм хотела ещё зимой восстановить группу, однако почему-то этого не произошло.

Spice Girls объявили о воссоединении коллектива


Коллектив «ворвется» на сцену с новым альбомом, который в настоящее время пишется. Эксперты считают, что для участниц группы это шанс не только неплохо заработать, но и поностальгировать. Spice Girls образовался в еще 1994 году, однако распался в 2008 году. Последнее выступление коллектива было в 2012 году в Лондоне на Олимпиаде.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:30
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