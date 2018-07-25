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Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила, что сосед домогается до ее ребенка-подростка

Популярная жертва пластических операций Элина Ромасенко не подала заявление на педофила, но обиженный сосед сам обратился в суд.

Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила, что сосед домогается до ее ребенка-подростка


Недавно Элина обвинила соседа, что он домогается ее ребенка. Ромасенко заявления подавать не стала, однако сосед сам написал судебную жалобу о клевете. Константин Григоров хочет добиться штрафа от «лживой соседки». Ростовская секс-бомба обнародовала в своем микроблоге Instagram три ролика. На видео запечатлено, как сосед на костылях со спущенными штанами передвигается по квартире. Элина заявила, что именно таким способом он заманивает ее сына. Однако Григоров утверждает, что такого не было. Мужчина за клевету решил проучить женщину и заявил в мировой Ленинский суд.

Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила, что сосед домогается до ее ребенка-подростка


В отделении МВД подтвердили, что по данному факту идет проверка. Сосед также хочет, чтобы девушку лишили родительских прав, но для этого повода нет. Ромасенко совершила «ход конем», подав заявление в опекунство. Секс-бомба отметила, что у Григорова есть несовершеннолетняя дочь, которая стирает ему, а также покупает алкоголь, при этом он еще избивает девочку.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:15
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