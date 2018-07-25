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На пляже Филиппин жители выловили жуткого монстра

Жуткого белого монстра запечатлели на видео, когда тот плыл в Миндоро на мелководье на территории Филиппин. Местные жители выясняют, что представляет собой данное неопознанное морское существо.

На пляже Филиппин жители выловили жуткого монстра


На видео можно рассмотреть, что один местный житель трогает палкой данное волосатое существо. При этом второй фотографирует когда падают волны вокруг него. Некоторые думают что это китовая туша. Между тем у некоторых местных жителей имеются опасения, что вымытые останки в данном случае являются чем-то сверхъестественным, похожим на «глобстера», которого нашли в мае на Филиппинах. Огромное существо население деревни оставило в ужасе. Они считают, что его появление может в итоге означать надвигающуюся гибель.



По их мнению, это может быть полумифологическим морским существом, которое появляется на различных пляжах незадолго до происходящих стихийных бедствий. Местное население теперь сбито с толку данным новым монстром. Они пытаются выяснить, что представляет собой данное существо.
 
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В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
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