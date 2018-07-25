Дарья Друзьяк рассказала про сценарий Андрея Шабарина

«Шабарин признался, что все что он делает это все сценарий. Он сам заранее все придумывает. Он заранее договаривался с Настей Кочервей, о том как он будет пиарить их пару. Он еще в аэропорту, когда летел на Сейшельские острова, рассказывал Никите Турчину, что будет подтягивать в свои отношения меня», - написала Друзьяк.

«Настя писала мне записки, что стоит только дать намек Шабалину и он будет за мной ухаживать. Я доверяла ей, так как она моя подруга и не думала, что Андрей заставляет ее это делать. Он говорил ей какие давать знаки для ссоры, какие для драки. По возвращению их на поляну, они также меня притягивали в свой треугольник», - заявила Дарья Друзьяк.

Ни для кого из телезрителей популярного телепроекта России «Дом-2» не является секретом то, что за последние несколько недель Андрею удалось приобрести в Периметре невероятную известность и востребованность.Множество зрителей и участников реалити попросту удивленны подобному повороту событий, ведь столь невзрачному мужчине по-прежнему с легкостью удается привлекать внимание довольно красивых девушек. На сегодняшний день на «Доме-2» некоторые из коллег Андрея Шабарина называют его «султаном».Дарья Друзьяк, которая не так давно, по ее словам, была использована Андреем, как игрушкой, решила рассказать по какому сценарию Андрей ведет свои игры на телестройке «Дом-2».Несколько часов назад девушка опубликовала на официальной страничке телепроекта в социальной сети Инстаграм новый пост, который очень удивил многих телезрителей «Дома-2».Стоит подчеркнуть, что по словам Дарьи, в сценарии Андрея Шабарина вовлечена и Анастасия Кочервей, которая умеет умело подыгрывать мужчине, если это, конечно же, от нее требуется.На сегодняшний день, по словам блондинки, она окончательно разочаровалась в Андрее Шабарине, поэтому планирует в ближайшее время сделать все возможное и невозможное, чтобы ему отомстить. Дарья заявила, что первый пост, в котором она разоблачила мужчину, является просто цветочками, так как в ближайшем будущем она намерена окончательно уничтожить несостоявшегося любовника.