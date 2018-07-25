Подписчики считают, что Тата Блюменкранц, после ухода с «Дома-2», «дуреет» с каждым днем

В апреле этого года звезда телепроекта вместе с супругом и дочерью покинула поляну «Дома-2». Тем не менее, пропавшая из эфиров девушка, продолжает вести активную публичную жизнь. Экс-участница телестройки регулярно радует фанатов снимками и сториз в своем микроблоге.К слову, не удивительно, что, наблюдая за молодой мамочкой, Интернет-пользователи не могли оставить без внимания перемены, которые произошли с ней. Причем, явно к худшему.Судя по фотографиям недавнего сториз, Тата Блюменкранц дурнеет с каждым днём. Кроме того, девушке уже не помогает ни макияж, ни фоторедакторы. Поклонники уверены, еще немного и бывшая участница реалити-шоу получит роль Бабы-Яги в детской сказке, при этом, даже не пользуясь гримом или другими уловками.