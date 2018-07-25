Ксения Собчак заявила, что знает о недвижимости в Москве практически всё

«Собянин и курс рубля сильно сбили цены на недвижимость в Москве. Ближайшие года 2 она будет падать», - заявила Ксения Собчак.

«Никогда не покупайте новую квартиру без отделки!», - порекомендовала звезда своим фанатам.

«Всегда будет шумнее и точно кто-то где-то что-то будет приколачивать и вообще - проходной двор», - заявляет телеведущая.

«Кондиционирование должно быть VRV системы, канальное кондиционирование, чтоб одни решеточки торчали. Видите, что пишут про просто «приточную вытяжку» - бегите, это мало!!! И Какие … потом кондиционерные блоки в квартире в 21 веке?», - заявляет бывший кандидат в президенты.

«Ну и лучший район Москвы - конечно Хамовники. Так что Тружеников переулок и Дом Бродский - квартира моей сбывшейся мечты. Замоскворечье - вообще не понимаю как район, но многим нравится там. Остоженка дорого и немного переоценено, а Патрики - шалман. Но это я. Я питерская, и мне важно смотреть на воду!», - рассказывает Ксения.

Не так давно 36-летняя Ксения Собчак была приглашена на роль ведущей на церемонии награждения «Рекорды Рынка Недвижимости 2018», которая проходит каждый год. А чуть позже знаменитость и вовсе заявила, что знает практически все о недвижимости в столице Российской Федерации, поэтому решила в подробностях рассказать, как можно приобрести в Москве квартиру.Бывший кандидат в президенты 2018 также подчеркнула, что все, кто когда-то ждал лучших времен, именно сейчас просто-таки вынуждены выводить свои проекты в рынок. Ксения Собчак даже решила дать несколько дельных советов своим преданным поклонникам.Знаменитость считает, что пол, который будет «на полоттенка темнее» является самым лучшим вариантом, чем продолжительное время жить в постоянном ремонте. Также Ксения Собчак не советует никому отдавать предпочтение большим квартирам.Оказывается, что для Ксении не мало важным моментов является и кондиционирование.Собчак призналась, что очень любит в Москве район Хамовники.Стоит напомнить, что в 2016 году Ксения Собчак впервые познала радость материнства. Знаменитость подарила своему любимому супругу Максиму Виторгану сына Платона. А во время участия знаменитости в выборах президента России 2018 в Сети не утихали сплетни о том, что Ксения снова находится в интересном положении.