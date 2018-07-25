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Звезды девяностых воссоединились в новом сериале канала СТС

В Москве началась съемка романтической и увлекательной комедии, которая продемонстрирует нескучные будни поп-коллектива, а также трудности, которые участникам группы придется преодолевать на своем пути.

Звезды девяностых воссоединились в новом сериале канала СТС


Звезды девяностых воссоединились в новой музыкально-романтической комедии канала СТС «90-е. Весело и громко». Телесериал познакомит зрителей с десантником Бобом, двумя гитаристами Пашей и Васей, студенткой хорового училища Женей, а также педагогом Птицыным. Всех этих людей объединяет создание поп-коллектива. В жизни ребят будут тетрисы и малиновые пиджаки, известные рок-звезды, такие как Кобейн и Меркьюри, а также криминальные авторитеты. Над комедией работает режиссёр Игорь Волошин, который популярен благодаря таким проектам канала ТНТ как «Физрук» и «Ольга». В телесериале роли сыграют Дмитрий Никулин, Роман Курицын, Ян Цапник, Стася Милославская и Филипп Ершов.

Звезды девяностых воссоединились в новом сериале канала СТС


Стоит отметить, что главным героям с нуля пришлось осваивать музыкальные инструменты: Курицын, который играет роль десантника, через семь дней после занятий заиграл на барабанах.
 
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:45
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