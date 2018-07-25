Экс-участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди подала на бывшего мужа в суд

«Лизочка, мы с тобой! Держись!», «Какой ужас! Что за мужчины пошли? Не переживай, суд всегда на стороне матери!», «Мы держим за тебя кулачки, Лиз! Все будет хорошо и скоро твоя дочечка будет возле тебя! Главное верь в это и делай все, чтобы это произошло быстрее!», - продолжают поддерживать Елизавету ее верные фанаты.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что совсем скоро Елизавета в очередной раз пойдет под венец. Обворожительная блондинка готовится к свадьбе с экс-участником «Дома-2» Алексеем Чайчицем, который несколько недель назад сделал ей предложение руки и сердца.Несмотря на довольно счастливую личную жизнь, саму жизнь Триандафилиди омрачает бывший муж девушки, который не только постоянно устраивает своей экс-возлюбленной конфликты, но и даже не дает видеться и общаться со своей родной дочерью.По словам Елизаветы, бывший муж жестко настраивает ребенка против нее и попросту запрещает девочке даже говорить по телефону с мамой. Триандафилиди рассказала преданным поклонникам, что несколько дней назад ей все-таки удалось встретиться со своей единственной наследницей, после чего девочка сообщила, что хочет жить именно с мамой.С тех пор все стало куда хуже, чем было ранее. Отец Владиславы стал настолько сильно следить за дочерью, что даже заблокировал ее мать во всех социальных сетях, а также удалил не только номер Елизаветы, но и всех ее родных и близких людей. Мужчина заявил, что больше не подпустит к ребенку Триандафилиди.Стоит подчеркнуть, что сама бывшая участница скандального телепроекта России признает все свои ошибки, ведь хорошо понимает, что не правильно сделала, когда в свое время изменяла супругу. На сегодняшний день экс-звезда «Дома-2» утверждает, что именно сейчас понимает, что расплачивается за все грехи, которые ранее совершала.Как бы то ни было, но Елизавета Триандафилиди не готова просто так сдаваться. Блондинка планирует сделать все возможное и невозможное для того, чтобы отсудить маленькую Владиславу у бывшего супруга. На данный момент знаменитость уже сменила свою прописку, поэтому намерена судиться именно в столице России. Также девушка уже наняла очень хорошего дорогостоящего адвоката.