АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Роскачество составило рейтинг лучших функциональных антивирусов для Mac OS

Роскачеством, совместно с представителями ассамблеи организаций потребительских испытаний, изучены особенности анитивирусных программ, которые предназначены специально для защиты Mac OS. Проверено 10 наиболее востребованных антивирусов, из предлагаемых на данный момент двухсот программ. Так же проанализирована встроенная защита, занявшая в рейтинге последнее место.

Исследования длились 6 месяцев. Участвовали 6 платных и 4 бесплатные программы. Полный состав представлен Kaspersky, Norton, ESET, Bitdefender, Avast, Avira, а также AVG. Каждая программа проверена на 200 параметров, разделенные на группы – защита, 65% оценки, удобство использования - 25%, а так же скорость работы - 10%.
Роскачество составило рейтинг лучших функциональных антивирусов для Mac OS


Общие результаты испытаний указали на значительное отставание бесплатных антивирусов, по сравнению с платными разработками программами. Лидирующая позиция отведена G Data Antivirus с 4-мя баллами. Второе место отведено Norton, 3,98 балла. Третья строчка за Kaspersky, получившему 3,9 балла и уступившему второму месту 0,8 балла. Следом идет Bitdefender, 3,8 балла. Данные разработки платные. Для бесплатного антивируса Avira определена только пятая позиция.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Instagram считают, что на фоне
Антон Гусев потратил на свой день рождения 100
Эксперт объяснил отказ Трампа от торговой войны с
Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном
Центр им.Хруничева закончил создание концепции
Роман Гриценко превратился из милого мальчика в
Spice Girls объявили о воссоединении коллектива
Анастасия Ендальцева без ума от новенького
Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила,
На пляже Филиппин жители выловили жуткого монстра
Звезды девяностых воссоединились в новом сериале
В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с
Учёные: Кровь на Туринской плащанице была
Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на
Роскачество составило рейтинг лучших
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон
Александра Черно призналась, что из-за больших
Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы
Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за
Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и
Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками
Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в
В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции
Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара
Саша Черно закатила истерику на приеме у
Просмотреть все новости