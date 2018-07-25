Роскачество составило рейтинг лучших функциональных антивирусов для Mac OS
Роскачеством, совместно с представителями ассамблеи организаций потребительских испытаний, изучены особенности анитивирусных программ, которые предназначены специально для защиты Mac OS. Проверено 10 наиболее востребованных антивирусов, из предлагаемых на данный момент двухсот программ. Так же проанализирована встроенная защита, занявшая в рейтинге последнее место.
Исследования длились 6 месяцев. Участвовали 6 платных и 4 бесплатные программы. Полный состав представлен Kaspersky, Norton, ESET, Bitdefender, Avast, Avira, а также AVG. Каждая программа проверена на 200 параметров, разделенные на группы – защита, 65% оценки, удобство использования - 25%, а так же скорость работы - 10%.
Общие результаты испытаний указали на значительное отставание бесплатных антивирусов, по сравнению с платными разработками программами. Лидирующая позиция отведена G Data Antivirus с 4-мя баллами. Второе место отведено Norton, 3,98 балла. Третья строчка за Kaspersky, получившему 3,9 балла и уступившему второму месту 0,8 балла. Следом идет Bitdefender, 3,8 балла. Данные разработки платные. Для бесплатного антивируса Avira определена только пятая позиция.