Роскачество составило рейтинг лучших функциональных антивирусов для Mac OS

Исследования длились 6 месяцев. Участвовали 6 платных и 4 бесплатные программы. Полный состав представлен Kaspersky, Norton, ESET, Bitdefender, Avast, Avira, а также AVG. Каждая программа проверена на 200 параметров, разделенные на группы – защита, 65% оценки, удобство использования - 25%, а так же скорость работы - 10%.Общие результаты испытаний указали на значительное отставание бесплатных антивирусов, по сравнению с платными разработками программами. Лидирующая позиция отведена G Data Antivirus с 4-мя баллами. Второе место отведено Norton, 3,98 балла. Третья строчка за Kaspersky, получившему 3,9 балла и уступившему второму месту 0,8 балла. Следом идет Bitdefender, 3,8 балла. Данные разработки платные. Для бесплатного антивируса Avira определена только пятая позиция.