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Андрей Черкасов осуществил детскую мечту своей возлюбленной

Поклонникам скандально известной телестройки «Дом-2» давно известно, что ведущий Андрей Черкасов и его возлюбленная Кристина Ослина давно строят любовь за периметром.

Андрей Черкасов осуществил детскую мечту своей возлюбленной

Молодой человек всегда говорил, что хочет жениться раз и навсегда, а потому особенно тщательно относится к выбору невесты. На данный момент Черкасова полностью устраивает Ослина, которая уже не первый год состоит с ним в гражданском браке.

Накануне стало известно, что Андрей решил осуществить детскую мечту своей второй половинки. Ведущий реалити-шоу отправился вместе с будущей невестой в путешествие по Средиземному морю. Сейчас парочка планирует побывать в самых прекрасных местах Европы, а начать решили с Монако.

К слову, невзирая на то, что Кристина влюблена и предана Андрею, он не торопится со свадьбой. Молодому мужчине удобно жить с девушкой и в гражданском браке, не прописывая её в своей квартире. Что же касается наследия, то сам Черкасов давно говорил, что хочет иметь сына, вот только по факту не может даже жениться.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:18
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