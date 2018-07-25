Андрей Черкасов осуществил детскую мечту своей возлюбленной

Молодой человек всегда говорил, что хочет жениться раз и навсегда, а потому особенно тщательно относится к выбору невесты. На данный момент Черкасова полностью устраивает Ослина, которая уже не первый год состоит с ним в гражданском браке.Накануне стало известно, что Андрей решил осуществить детскую мечту своей второй половинки. Ведущий реалити-шоу отправился вместе с будущей невестой в путешествие по Средиземному морю. Сейчас парочка планирует побывать в самых прекрасных местах Европы, а начать решили с Монако.К слову, невзирая на то, что Кристина влюблена и предана Андрею, он не торопится со свадьбой. Молодому мужчине удобно жить с девушкой и в гражданском браке, не прописывая её в своей квартире. Что же касается наследия, то сам Черкасов давно говорил, что хочет иметь сына, вот только по факту не может даже жениться.