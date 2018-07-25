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Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина победила рак

В прошлом году многими любимая звезда известного телесериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина узнала о том, что вновь больна онкологией.

Несколько месяцев назад Кристина Кузьмина искренне призналась, что борется со страшным заболеванием – онкологией. Ни для кого не является секретом, что множество телезрителей полюбили знаменитость после ее ролей в кинофильмах и телесериалах таких как, «Мы из будущего 2», «Улица», «Человек у окна», «Тайны следствия» и многие другие.

Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина победила рак

За последний год Кристине Кузьминой пришлось перенести несколько серьезнейших операций. По словам актрисы, рецидив недуга является самым страшным, ведь пациент, который болеет раком уже хорошо понимает и знает, через что ему предстоит пройти, чтобы побороть болезнь.

«Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», - рассказала известная актриса.


Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина победила рак

Нужно сказать, что Кристине во время ее лечения очень помогали близкие и родные люди: друзья, родственники, а также дочь Агриппина-Аграфена, ведь именно от них она решила не скрывать свою болезнь. Отметим, что Кузьмина не признавалась своим преданным поклонникам и СМИ, что снова болеет онкологией.

На сегодняшний день, по словам знаменитости, ее состояние стабильное. Она успешно прошла терапию и уже посетила Израиль. Кристина уверена, что именно в Израиле, на святой земле, с ней произошло нечто, что как чудом нельзя назвать.

Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина победила рак

«Спасибо за поддержку! На все воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь», - созналась звезда «Тайны следствия».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:45
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