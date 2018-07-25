Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина Кузьмина победила рак

«Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться», - рассказала известная актриса.

«Спасибо за поддержку! На все воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь», - созналась звезда «Тайны следствия».

Несколько месяцев назад Кристина Кузьмина искренне призналась, что борется со страшным заболеванием – онкологией. Ни для кого не является секретом, что множество телезрителей полюбили знаменитость после ее ролей в кинофильмах и телесериалах таких как, «Мы из будущего 2», «Улица», «Человек у окна», «Тайны следствия» и многие другие.За последний год Кристине Кузьминой пришлось перенести несколько серьезнейших операций. По словам актрисы, рецидив недуга является самым страшным, ведь пациент, который болеет раком уже хорошо понимает и знает, через что ему предстоит пройти, чтобы побороть болезнь.Нужно сказать, что Кристине во время ее лечения очень помогали близкие и родные люди: друзья, родственники, а также дочь Агриппина-Аграфена, ведь именно от них она решила не скрывать свою болезнь. Отметим, что Кузьмина не признавалась своим преданным поклонникам и СМИ, что снова болеет онкологией.На сегодняшний день, по словам знаменитости, ее состояние стабильное. Она успешно прошла терапию и уже посетила Израиль. Кристина уверена, что именно в Израиле, на святой земле, с ней произошло нечто, что как чудом нельзя назвать.