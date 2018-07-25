Сергей Шнуров подставил рэпера Сяву

Известный музыкант России Сява рассказал, как приехал работать без предоплаты, однако выступление так и не состоялось. По словам рэпера, этих ребят ему посоветовал Сергей Шнуров.
Ни для кого не является секретом, что рэп-исполнитель Сява прославился благодаря таким композициям, как «Отдыхаем хорошо», «Бодрячком» и многими другими. Тем не менее, на протяжении нескольких лет о нем ничего не было слышно, несмотря даже на то, что Вячеслав Хахалкин (настоящее имя артиста) продолжал творить.
Известно, что у музыканта есть два довольно интересных проекта под названием «SOVI», а также «Deep», треки которых несколько отличаются от его хип-хоп песен.
На сегодняшний день Сява довольно редко, но все-таки выступает на корпоративах. Для рэпера, как оказалось, важно знать, кто именно делает тот или иной заказ, ведь именно от этого зачастую зависит и сумма, которую он просит ему заплатить.
И вот однажды рэп-исполнителю довелось столкнуться с нечестными ребятами.
«Несколько лет назад Сергей Шнуров посоветовал наш проект какому-то организатору то ли в Омске, то ли в Осе. По дружбе решили приехать без предоплаты. А потом организаторы просто пропали. До сих пор эти деньги нам не отдали. Из-за этой ситуации Сереже было крайне неприятно», - рассказ музыкант.
По словам Сявы, на данный момент он очень внимательно следит за творчеством Ивана Дорна, Элджея, а также Скриптонита. Оказывается, что у рэпера нет определенного контингента преданных поклонников, так как кому-то из фанатов нравится его проект «SOVI», а другие слушают его старые добрые музыкальные композиции.
«Я снимаю квартиру. Приобретать не планирую, так как я хочу еще дальше прокатиться. Может, с проектом SOVI отправлюсь в Амстердам или в Майями, пока не решил. Я люблю пробовать себя в разных местах», - рассказывает журналистам Сява.
На сегодняшний день у музыканта нет личной жизни, к сожалению или к счастью сам артист не может точно ответить. Сява рассказал, что мало, кто из девушек может выдержать его творческий ритм, так как быть возлюбленной популярного человека является очень сложной задачей.
«..Мне нравятся простые и искренние девчонки, которых, кстати, в Перми очень много. В Москве посложнее - там много карьеристок. Да и я не хожу по местам, где можно с ними познакомиться: работа, съемки и выступления», - заявил Сява.