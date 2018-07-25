Сергей Шнуров подставил рэпера Сяву

«Несколько лет назад Сергей Шнуров посоветовал наш проект какому-то организатору то ли в Омске, то ли в Осе. По дружбе решили приехать без предоплаты. А потом организаторы просто пропали. До сих пор эти деньги нам не отдали. Из-за этой ситуации Сереже было крайне неприятно», - рассказ музыкант.

«Я снимаю квартиру. Приобретать не планирую, так как я хочу еще дальше прокатиться. Может, с проектом SOVI отправлюсь в Амстердам или в Майями, пока не решил. Я люблю пробовать себя в разных местах», - рассказывает журналистам Сява.

«..Мне нравятся простые и искренние девчонки, которых, кстати, в Перми очень много. В Москве посложнее - там много карьеристок. Да и я не хожу по местам, где можно с ними познакомиться: работа, съемки и выступления», - заявил Сява.

Ни для кого не является секретом, что рэп-исполнитель Сява прославился благодаря таким композициям, как «Отдыхаем хорошо», «Бодрячком» и многими другими. Тем не менее, на протяжении нескольких лет о нем ничего не было слышно, несмотря даже на то, что Вячеслав Хахалкин (настоящее имя артиста) продолжал творить.Известно, что у музыканта есть два довольно интересных проекта под названием «SOVI», а также «Deep», треки которых несколько отличаются от его хип-хоп песен.На сегодняшний день Сява довольно редко, но все-таки выступает на корпоративах. Для рэпера, как оказалось, важно знать, кто именно делает тот или иной заказ, ведь именно от этого зачастую зависит и сумма, которую он просит ему заплатить.И вот однажды рэп-исполнителю довелось столкнуться с нечестными ребятами.По словам Сявы, на данный момент он очень внимательно следит за творчеством Ивана Дорна, Элджея, а также Скриптонита. Оказывается, что у рэпера нет определенного контингента преданных поклонников, так как кому-то из фанатов нравится его проект «SOVI», а другие слушают его старые добрые музыкальные композиции.На сегодняшний день у музыканта нет личной жизни, к сожалению или к счастью сам артист не может точно ответить. Сява рассказал, что мало, кто из девушек может выдержать его творческий ритм, так как быть возлюбленной популярного человека является очень сложной задачей.