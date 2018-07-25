Жасмин рассказала, как похудела на 16 килограммов
Певица Жасмин всегда трепетно относилась к своему телу и здоровью. Однако звезде пришлось столкнуться с трудностями после рождения младшего сына Мирона.
Жасмин рассказал, что во время третьей беременности она поправилась на 20 килограммов. Каждой женщине на восстановление требуется разное время, певица примерно через год постепенно смогла вернуться к прежним формам. Однако звезда до сих пор находится в процессе того, чтобы добиться хороших результатов и приблизиться к идеальному состоянию.
У Жасмин имеется свой секрет похудения, с которым она поделилась со своими поклонниками. После того, как звезда перестала кормить грудью, она перешла на сбалансированное питание. Певица питается небольшими порциями 4-5 раз в день, при этом из её рациона исключены рафинированные продукты и жирная пища. Жасмин питается, приготовленной на пару пищей или в духовке, ест много фруктов, овощей и зелени. К тому же певица выпивает не менее 2-х литров воды и занимается спортом 3-4 раза в неделю.
Жасмин рассказал, что во время третьей беременности она поправилась на 20 килограммов. Каждой женщине на восстановление требуется разное время, певица примерно через год постепенно смогла вернуться к прежним формам. Однако звезда до сих пор находится в процессе того, чтобы добиться хороших результатов и приблизиться к идеальному состоянию.
У Жасмин имеется свой секрет похудения, с которым она поделилась со своими поклонниками. После того, как звезда перестала кормить грудью, она перешла на сбалансированное питание. Певица питается небольшими порциями 4-5 раз в день, при этом из её рациона исключены рафинированные продукты и жирная пища. Жасмин питается, приготовленной на пару пищей или в духовке, ест много фруктов, овощей и зелени. К тому же певица выпивает не менее 2-х литров воды и занимается спортом 3-4 раза в неделю.