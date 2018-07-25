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Samsung делает игровой смартфон для достижения успехов Xiaomi

Китайские инсайдеры сообщают, компания Samsung собирается повторить разработку Xiaomi, которую последняя представила игровым смартфоном. Устройство разработано с опытным названием Galaxy X, уже начаты тестовые работы, и как считают аналитики, новинке предстоит изменить ситуацию, происходящую сейчас в мобильной игровой индустрии.

Пока не представлено более подробной информации, только назначенное название - Galaxy X не случайно, так как его прогнозируют в качестве следующего флагмана южнокорейского бренда. В настоящее время загадка, зачем новому девайсу от Samsung придали игровое направление. Только отмечается, что такая ситуация возникает вокруг всех смартфонов, позиционируемых разработчиками в качестве игровых гаджетов.

Samsung делает игровой смартфон для достижения успехов Xiaomi


Отмечается, что для каждого такого аппарата необходимо оснащение мощным процессором, к примеру, платформы игрового устройства Xiaomi Black Shark, а так же обычного OnePlus 6, содержат одинаковый чипсет, представленный - Qualcomm Snapdragon 845. Здесь нельзя не задать вопрос, относительно их разницы, по сути, обладают смартфоны идентичной производительностью.

Есть и ответ, разница в оперативной памяти, так у Xiaomi Black Shark 8 ГБ ОЗУ, а у OnePlus 6 только 6. Не смотря ни на что, любое, даже самое современное приложение требует оперативной памяти от 2 до 4 ГБ. Вывод очевиден, производители обманывают клиентов с самого начала, представляя новинку, как «игровую». Только она таковой может и не быть. Все направлено на «раскрутку» смартфона, а так же достижения увеличения продаж. Такой вывод сделан экспертами.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:45
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