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Тимати прокомментировал арест на 15 суток

Известнейший рэп-исполнитель России Тимати получил сообщение о необходимости составления протокола.

Как стало известно, в ночь с 20 на 21 июня знаменитость в очередной раз решил доказать всем, что является одним из самых известных и востребованных музыкантов Российской Федерации. Вместе со своим коллегой – Егором Кридом Тимати организовал мини-выступление прямо на Большой Дмитровке. В результате концерта Крида и Тимати произошел настоящий транспортный коллапс.

Тимати прокомментировал арест на 15 суток

Конечно же, что на выступлении таких великих российский артистов собралось не одна тысяча поклонников, которые решили в очередной раз послушать любимые музыкальные композиции. Только вот вряд ли, что кто-то из них мог даже предположить, что подобное мероприятие, которое было проведено в период Чемпионата мира по футболу, закончится огромными проблемами для исполнителей.

На днях Тимати получил сообщение о том, что ему нужно посетить ОВД Тверской 25 июля для того, чтобы на него был составлен протокол об административном правонарушении. По словам рэп-исполнителя, подобная ситуация не стоит того, чтобы ей уделяли очень много внимания, так как она может обернуться для него только штрафом в размере 20 тысяч рублей, не более.

Тимати прокомментировал арест на 15 суток

«Почему все пишут, что я скрываюсь? Разве я скрываюсь? Повестку получил, все. Мне светит административный штраф в пределах 10-20 тысяч рублей за хулиганство, так как я семь минут выступал на крыше авто, припаркованного на тротуаре. Это наряду с остальным, конечно тяжкое преступление, учитывая что во время ЧМ-2018 половина улиц в центре были регулярно перекрыты. К человеку, проявившему интерес к возбуждению этого «громкого» дела, хочется обратиться отдельно: может лучше заниматься серьезными делами в городе, а не пытаться пиарится на наших именах?», - написал Тимати у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Как бы то ни было, но оказалось, что Александр Хаминский не разделяет оптимистичного настроя Тимати. По словам общественного деятеля, каждый, кто как-либо нарушает общественный порядок в России, должен понести наказание не зависимо от того, в какой сфере он работает или каким уровнем дохода обладает.

Тимати прокомментировал арест на 15 суток

«То, что написал Тимати еще раз демонстрирует его незнание законов. Он всего лишь получил уведомление о том, что ему необходимо 25 июля явиться в ОВД для составления протокола об административном правонарушении. Статья 20.2.2 об организации несанкционированных митингов и мероприятий очень серьезная, но Тимати будто отказывается верить, что на него заведут дело именно по этой статье, предусматривающей 15 суток ареста или 100 часов работ или штраф..», - заявил Александр Хаминский.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:50
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