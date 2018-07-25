Эпатажный участник «Дома-2» Илья Яббаров намерен построить дом

«Яббаров как всегда! Только и умеет, что красиво говорить! И на этом все! С таким муженьком явно далеко не заедешь! И куда Алена смотрела?!», «Жалко сейчас только Аленку, которая до сих пор ждет, когда же ее избранник по-настоящему раскаится..эх..бабы..глупый народ!», «Фуу..не могу смотреть на этого Яббу! Гнать его нужно из «Дома-2» уже давно!», - пишут телезрители реалити в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что совсем скоро Илья Яббаров и Алена Савкина (Рапунцель-младшая) станут родителями. Девушка находится в интересном положении и уже через несколько месяцев подарит своему экс-возлюбленному, по словам некоторых участников «Дома-2», сына.Как бы то ни было, но на сегодняшний день в парочке не все так гладко, как хотелось самому Илье. Ведь множество недопониманий, скандалов и слухов и вовсе привели к тому, что Алена отказалась официально оформлять отношения с Яббаровым. Тем не менее, мужчина решил, что просто-таки обязан позаботиться о своем семействе.В одном из последних выпусков «Дома-2» Илья Яббаров заявляет, что планирует в ближайшее время приобрести небольшой участок для строительства дома. Участник телешоу убежден, что каждый мужчина должен жить для того, чтобы выполнить три главные свои функции: родить сына, посадить дерево и построить дом.По словам Ильи, он уже подобрал несколько вариантов участков земли для своего дома, которые расположены рядом с Москвой – в Подмосковье. По фантазиях Яббарова, все его семейство обязательно должно жить за городом, на свежем воздухе.А это значит, что в ближайшие несколько месяцев, а если быть точнее примерно год, Илья Яббаров будет заниматься постройкой красивого и большого дома для своего семейства. По словам эпатажного участника «Дома-2», он намерен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы после ухода из телепроекта у него было куда привести свою семью.Как бы то ни было, но огромнейшее количество поклонников скандального телешоу России заявили, что не верят в стремление Ильи Яббарова построить дом, чтобы потом туда привести свою жену и ребенка. По словам некоторых телезрителей «Дома-2», мужчина умеет только красиво говорить, но на деле ничего из своих слов попросту не воплощает в жизнь.