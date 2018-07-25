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В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции провалился музыкант

В Юрмале в доме Лаймы Вайкуле произошло ЧП. Певица рассказала, что во время репетиции, проходившей во дворе её дома, один из музыкантов рухнул в бассейн.

В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции провалился музыкант


В Юрмале на сцене концертного зала «Дзинтари» завершился авторский фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», в котором принимали участие звёзды латвийской, российской, украинской и мировой эстрады. Как рассказала Лайма Вайкуле, не обошлось и без казусов, во время одной из репетиций, проходившей во дворе дома певицы, скрипач провалился в бассейн, который был накрыт покрывалом.

На фестиваль «Рандеву» Лайма Вайкуле пригласила только тех артистов, которые нравятся ей самой, при этом она не ориентировалась на их рейтинг и звание. Все артисты выступали без фонограммы в сопровождении оркестра. Многие репетировали прямо дома у прибалтийской звезды.

По словам певицы, время проводили очень весело, а любимых гостей Лайма Вайкуле кормила лично, их всегда в доме певица ждал накрытый стол.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:30
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