В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции провалился музыкант

В Юрмале на сцене концертного зала «Дзинтари» завершился авторский фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», в котором принимали участие звёзды латвийской, российской, украинской и мировой эстрады. Как рассказала Лайма Вайкуле, не обошлось и без казусов, во время одной из репетиций, проходившей во дворе дома певицы, скрипач провалился в бассейн, который был накрыт покрывалом.На фестиваль «Рандеву» Лайма Вайкуле пригласила только тех артистов, которые нравятся ей самой, при этом она не ориентировалась на их рейтинг и звание. Все артисты выступали без фонограммы в сопровождении оркестра. Многие репетировали прямо дома у прибалтийской звезды.По словам певицы, время проводили очень весело, а любимых гостей Лайма Вайкуле кормила лично, их всегда в доме певица ждал накрытый стол.