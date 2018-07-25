Андрей Малахов рассказал о «любовных связях» Ольги Бузовой и Маши Распутиной

Главным связующим звеном двух исполнительниц стал Филипп Киркоров, которому и Ольга и Маша признавались в любви.Впрочем, и Бузова и Распутина успокоили «короля поп-сцены», что замуж за него не собираются, так как любят спортсменов.Как известно, на днях программа «Прямой эфир» Андрея Малахова набрала миллион подписчиков, за что видеохостинг YouTube вручил ведущему «красную кнопку».Вручала заветную кнопку его коллега Ольга Бузова. А сам Малахов после церемонии рассказал о «любовных связях» звезды телестройки, а также о Маше Распутиной.По словам Андрея, Бузова сегодня у всех на слуху не только благодаря интернету, но есть в это и заслуга телевидения. Малахов припомнил, что Ольга ведущая «Дом-2» признавалась в любви Филиппу Киркорову, как это делала в свое время певица Маша Распутина.По мнению Андрея Малахова за 20 лет ничего не изменилось и сегодня артисты также пиарятся за счет более звездных коллег.