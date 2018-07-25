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Татьяна Владимировна Григорьевская засадила Дмитрия Дмитренко на лобном и заткнула Ольгу Рапунцель

Мама Алены и Ольги Рапунцель – Татьяна Владимировна Григорьевская засадила на лобном месте единственного зятя Дмитрия Дмитренко , а также грубо заткнула старшую дочь.

Ни для кого не является секретом, что телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» основательно подустали каждый день наблюдать в эфирах скандалы и истерики всего семейства Рапунцель.

Татьяна Владимировна Григорьевская засадила Дмитрия Дмитренко на лобном и заткнула Ольгу Рапунцель

И если еще несколько дней назад все склоки происходили из-за предательства и измены Ильи Яббарова и категоричного неготовности Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), находящейся в интересном положении, прощать бывшего возлюбленного, то на сегодняшний день достается и Ольге Рапунцель.

Стоит отметить, что у преданных поклонников прославленной телестройки уже была возможность понаблюдать за чудовищным и мерзким конфликтом старшей и младшей сестры Рапунцель, который просто-таки чудом не закончился настоящей дракой. Причем Ольге довелось выслушать огромнейшее количество нелицеприятных замечаний в свой адрес от Алены.

Как бы то ни было, но все на конфликте сестер не закончилось, ведь после него Рапунцель-старшей и ее любимому супругу Дмитрию Дмитренко пришлось получать камни в свой огород и от родной матери Ольги.

Татьяна Владимировна Григорьевская засадила Дмитрия Дмитренко на лобном и заткнула Ольгу Рапунцель

Несколько часов назад в Сети появился анонс будущего выпуска «Дома-2». На кадрах видеоролика Татьяна Владимировна Григорьевская по полной отчитывает на лобном месте Ольгу и Дмитрия. А когда длинноволосая красавица попыталась вступиться за свое семейство, ее мама довольно грубо закрыла ей рот.

Нужно сказать, что теща Дмитрия Дмитренко больше злилась именно на него. Женщина заявила, что ее не устраивает то, что ее зять постоянно сплетничает и сует свой нос буквально во все конфликты, которые возникают между родными сестрами Рапунцель. Татьяна Владимировна Григорьевская даже посоветовала Диме заняться каким-то мужским делом, к примеру, начать ходить в спортивный зал.

Татьяна Владимировна Григорьевская засадила Дмитрия Дмитренко на лобном и заткнула Ольгу Рапунцель

Подчеркнем, что всего за несколько часов анонс будущего эфира прославленной телестройки «Дом-2» посмотрело больше 1 миллиона людей. Некоторые пользователи Сети на данный момент вовсю поддерживают мать сестер Рапунцель, а кое-кто предложил отправить Татьяну Владимировну Григорьевскую домой, так как считает, что на подобных проектах нет места родителям и родственникам участников.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:30
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