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Лолита Милявская раскрыла ранее неизвестные подробности рождения дочери Евы

Лолита Милявская сообщила некоторые подробности о рождении своей дочери Евы, о которых ранее певица не рассказывала. В частности, звезда сообщила о том, что её дочь родилась спустя сорок дней, после того как ушёл из жизни человек, который её очень любил.

Лолита Милявская раскрыла ранее неизвестные подробности рождения дочери Евы


По словам Лолиты Милявской, дочь Ева родилась ещё в браке с Александром Цекало, поэтому у девочки отчество Александровна. Брак между Милявской и Цекало продлился около 12 лет, а в 1998 году пара решила расстаться. В результате распада любовного союза творческая деятельность артистов тоже продолжилась врозь.

Как рассказала Лолита Милявская, её дочь Ева была зачата в довольно необычный жизненный период артистки. Спустя 40 дней после того как ушёл из жизни человек, который очень любил Лолиту, девочка появилась на свет. Однако был ли этот человек отцом ребёнка, певица так и не ответила.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:00
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