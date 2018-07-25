Лолита Милявская раскрыла ранее неизвестные подробности рождения дочери Евы

По словам Лолиты Милявской, дочь Ева родилась ещё в браке с Александром Цекало, поэтому у девочки отчество Александровна. Брак между Милявской и Цекало продлился около 12 лет, а в 1998 году пара решила расстаться. В результате распада любовного союза творческая деятельность артистов тоже продолжилась врозь.Как рассказала Лолита Милявская, её дочь Ева была зачата в довольно необычный жизненный период артистки. Спустя 40 дней после того как ушёл из жизни человек, который очень любил Лолиту, девочка появилась на свет. Однако был ли этот человек отцом ребёнка, певица так и не ответила.