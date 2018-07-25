Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками ремейка «Выход Дракона», в котором сыграл Брюс Ли
Кинокомпания Warner Bros. анонсировала выход новой картины, в которой пойдет речь об мастере боевых искусств. Названием нового фильма будет «Выход Дракона».
Издание Deadline пишет, что съемками займется режиссер кинокомикса «Дэдпул 2».
Эта картина была первой голливудской работой о боевых искусствах. Стоит напомнить, что по оригинальному сценарию в старом фильме речь шла о турнире по боевым искусствам, который организовывает известный бизнесмен. Сотрудники силовых структур подозревают влиятельного человека в торговле наркотиками и просят монаха Ли помочь им с этим делом.
В качестве актеров тогда выступили Джеки Чан, Джон Сэксон, Боло Йенг и другие.
После выхода этого фильма специалисты Warner Bros. пытались снять новый фильм, но у них ничего не выходило.
Теперь же появилась новая отличная возможность, однако пока неизвестна точная дата выхода картины на экраны. Сейчас продюсеры ищут специалиста для написания сценария.