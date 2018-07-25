АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками ремейка «Выход Дракона», в котором сыграл Брюс Ли

Кинокомпания Warner Bros. анонсировала выход новой картины, в которой пойдет речь об мастере боевых искусств. Названием нового фильма будет «Выход Дракона».

Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками ремейка «Выход Дракона», в котором сыграл Брюс Ли


Издание Deadline пишет, что съемками займется режиссер кинокомикса «Дэдпул 2».

Эта картина была первой голливудской работой о боевых искусствах. Стоит напомнить, что по оригинальному сценарию в старом фильме речь шла о турнире по боевым искусствам, который организовывает известный бизнесмен. Сотрудники силовых структур подозревают влиятельного человека в торговле наркотиками и просят монаха Ли помочь им с этим делом.

В качестве актеров тогда выступили Джеки Чан, Джон Сэксон, Боло Йенг и другие.

После выхода этого фильма специалисты Warner Bros. пытались снять новый фильм, но у них ничего не выходило.

Теперь же появилась новая отличная возможность, однако пока неизвестна точная дата выхода картины на экраны. Сейчас продюсеры ищут специалиста для написания сценария.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон
Александра Черно призналась, что из-за больших
Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы
Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за
Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и
Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками
Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в
В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции
Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара
Саша Черно закатила истерику на приеме у
Жасмин рассказала, как похудела на 16 килограммов
Sony предлагает россиянам бесплатно получить
Лолита Милявская раскрыла ранее неизвестные
Новости «Дома-2»: Саша Черно увеличила себе губы;
Артем Сорока откровенно об интимных отношениях:
Российские узнали о мутациях, которые влияют на
Подписчики считают, что Тата Блюменкранц, после
Ольга Бузова очень перенервничала из-за аварии
Дарья Друзьяк рассказала про сценарий Андрея
Загадочное исчезновение жителей деревни Растесс
Ксения Собчак заявила, что знает о недвижимости в
Экс-участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди
Ученые изменили границу между земной атмосферой и
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан
Тимати прокомментировал арест на 15 суток
Звезда телесериала «Тайны следствия» Кристина
Просмотреть все новости