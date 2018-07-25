Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and Space по разработке совместных проектов.

Представители корпорации Роскосмос отмечают, что встреча Рогозина и Шампо прошла довольно неплохо и в дружественной атмосфере. Помимо основной темы обсуждались возможные даты для проведения новых переговоров.Стоит напомнить, что до этого Рогозин встречался с президентом Национального центра космических исследований Франции Жаном-Ивом Лёгаллем. В рамках данной встречи стороны подписали соглашение о совместных проектах по развитию космической отрасли, как во Франции, так и в России.