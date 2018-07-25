Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and Space по разработке совместных проектов.
На сайте Роскосмос появилась информация о том, что генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин провел переговоры с вице-президентом Airbus Defence and Space Лионелем Шампо. В рамках этой встречи обе стороны обсудили возможности совместного сотрудничества, перспективные проекты по разработке космических систем и технологий для развивающихся стран.
Представители корпорации Роскосмос отмечают, что встреча Рогозина и Шампо прошла довольно неплохо и в дружественной атмосфере. Помимо основной темы обсуждались возможные даты для проведения новых переговоров.
Стоит напомнить, что до этого Рогозин встречался с президентом Национального центра космических исследований Франции Жаном-Ивом Лёгаллем. В рамках данной встречи стороны подписали соглашение о совместных проектах по развитию космической отрасли, как во Франции, так и в России.
Представители корпорации Роскосмос отмечают, что встреча Рогозина и Шампо прошла довольно неплохо и в дружественной атмосфере. Помимо основной темы обсуждались возможные даты для проведения новых переговоров.
Стоит напомнить, что до этого Рогозин встречался с президентом Национального центра космических исследований Франции Жаном-Ивом Лёгаллем. В рамках данной встречи стороны подписали соглашение о совместных проектах по развитию космической отрасли, как во Франции, так и в России.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00