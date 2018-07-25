Sony предлагает россиянам бесплатно получить PlayStation 4 Slim

Чтобы получить PlayStation 4 Slim и игры, следует совершить покупку смартфона Xperia XZ2 или же Xperia XZ2 Compact. Таким образом, игровая консоль будет идти в качестве подарка вместе с одним из этих мобильных устройств.Интересно, что кроме приставки и игр пользователь сможет получить премиум-подписку PS Plus на 3 месяца. С помощью этого сервиса можно будет играть в мультиплеере и пользоваться тремя новыми играми каждый месяц.Стоимость Xperia XZ2 составляет 59 990 рублей, а XZ2 Compact обойдется 49 990 рублей. Стоит отметить, что приставка PlayStation 4 Slim оценивается в 23 990 рублей.Ожидается, что акция продлится до конца августа.