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Sony предлагает россиянам бесплатно получить PlayStation 4 Slim

Компания Sony запустила акцию, в рамках которой каждый россиянин сможет получить приставку PlayStation 4 Slim бесплатно. Помимо нее в комплекте будет идти три игры - GT Sport, Uncharted 4, Horizon Zero Down.

Sony предлагает россиянам бесплатно получить PlayStation 4 Slim


Чтобы получить PlayStation 4 Slim и игры, следует совершить покупку смартфона Xperia XZ2 или же Xperia XZ2 Compact. Таким образом, игровая консоль будет идти в качестве подарка вместе с одним из этих мобильных устройств.

Интересно, что кроме приставки и игр пользователь сможет получить премиум-подписку PS Plus на 3 месяца. С помощью этого сервиса можно будет играть в мультиплеере и пользоваться тремя новыми играми каждый месяц.

Стоимость Xperia XZ2 составляет 59 990 рублей, а XZ2 Compact обойдется 49 990 рублей. Стоит отметить, что приставка PlayStation 4 Slim оценивается в 23 990 рублей.

Ожидается, что акция продлится до конца августа.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15
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