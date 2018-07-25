Российские узнали о мутациях, которые влияют на развитие кардиомиопатии

Кардиомиопатия является таким заболеванием, при котором нарушается работа сердца и меняется сердечная мышца. В итоге у человека может наблюдаться аритмия, сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания, грозящие смертельным исходом.Российские специалисты определили новые механизмы развития этого заболевания, что позволяет разработать новые виды терапии. Путем технологии CRISPR/Cas9 специалисты изменяли стволовые клетки пациентов на клетки сердечной мышцы. Также с помощью этого метода они вызывали мутации в кардиомицитах, чтобы понять, какие изменения влияют на развитие кардиомиопатии. Сообщается, что даже были открыты некоторые виды белка, которые тоже играют свою роль в этом процессе.Сейчас ученые сосредоточились на области z-дисков – внутриклеточной области каждой клетки сердечной мышцы.