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Российские узнали о мутациях, которые влияют на развитие кардиомиопатии

Российские ученые провели исследование, в рамках которого они узнали о мутациях, вызывающих кардиомиопатию. По словам специалистов, если это заболевание будет диагностировано, то пациенту с высокой вероятностью понадобится операция по пересадке сердца.

Российские узнали о мутациях, которые влияют на развитие кардиомиопатии


Кардиомиопатия является таким заболеванием, при котором нарушается работа сердца и меняется сердечная мышца. В итоге у человека может наблюдаться аритмия, сердечная недостаточность и другие сердечно-сосудистые заболевания, грозящие смертельным исходом.

Российские специалисты определили новые механизмы развития этого заболевания, что позволяет разработать новые виды терапии. Путем технологии CRISPR/Cas9 специалисты изменяли стволовые клетки пациентов на клетки сердечной мышцы. Также с помощью этого метода они вызывали мутации в кардиомицитах, чтобы понять, какие изменения влияют на развитие кардиомиопатии. Сообщается, что даже были открыты некоторые виды белка, которые тоже играют свою роль в этом процессе.

Сейчас ученые сосредоточились на области z-дисков – внутриклеточной области каждой клетки сердечной мышцы.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45
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