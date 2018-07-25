Загадочное исчезновение жителей деревни Растесс до сих пор волнует российских ученых

Она была построена в 16 веке после указа родственника царя Федора Иоанновича, прекрасно понимавшего, какую выгоду можно иметь после освоения новых земель. Борис Годунов решил проложить дорогу, позволяющую путешествовать из Европы в азиатские страны, после чего был воплощен в жизнь проект Артемия Бабинова. Он не только осуществил желание будущего правителя Руси, но и основал на пути поселения, где люди могли отдохнуть и поменять лошадей. Тогда поселок имел церковь и школу, после чего тут появилась метеорологическая станция.По дороге везли указы государя и казну, что также касалось почты, а также она устраивала дипломатов и ученых. После строительства новых сибирских трактов рядом с этим место были найдены залежи золота и платины, позволившие населению жить в достатке и ставить мраморные памятники на кладбище. В 20 веке тут осталось 500 односельчан, часто покидающих родные места в поисках заработка. Недалеко от села жили освобожденные заключенные грабившие дома людей и раскапывающие захоронения в поисках клада.Жители соседнего Кытлыма в 50-х годах заметили, что давно уже не видели своих собратьев, после чего решили сами прийти в Растесс. Они были поражены непривычной тишиной, обратив внимание на неухоженный вид домашнего скота. Дома стояли с открытыми дверями, а внутри все вещи были на месте, и даже еда стояла на столах, вот только хозяева бесследно исчезли. Пораженные свидетели события были напуганы разрытыми могилами, после чего сразу сообщили о происшествии сотрудникам органов.Сначала следователи предположили, что уголовники убили людей, вот только нигде не были найдены следы крови. Потом некоторые лица вспомнили странные рассказы пострадавших особ, видевших в небе загадочное свечение. Они также часто упоминали о семье, которой мерещились различные существа и НЛО вместе с жутким шепотом ночью.Первое время любопытные гости заходили на территорию проклятого места, где слышали звуки незримых голосов и замечали загадочные огни, но потом люди стали обходить аномальную зону из-за нечистой силы, а также отказывались сопровождать сюда исследователей и туристов.Сегодня только пара заброшенных развалившихся домов и одно старое захоронение виднеется на фоне заболоченного поля с ямами, а также сохранилась часть дороги. Исследователи много раз пытались найти виновника исчезновения жителей, но сразу сталкивались с вереницей неудач, преследующих их во время работы. Они сразу отметили, что отсюда нельзя брать образцы материалов, наполненных непонятной энергетикой, а также у экспертов было странное чувство, что за ними наблюдают незримые существа.Кроме того, транспорт начинал ломаться, и техника выходила из строя, но еще здесь часто возникали сильные грозы со сверкающими молниями. Раньше были версии о нечистой силе, забравшей с собой новые жертвы, а сейчас специалисты предполагают, что сюда прилетали НЛО или люди просто ушли в параллельный мир.