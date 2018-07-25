Загадочное исчезновение жителей деревни Растесс до сих пор волнует российских ученых
Жители Свердловской области обходят стороной заброшенную деревню Растесс на берегу реки Кырья, которая пустует уже 60 лет. Загадочное исчезновение ее жителей до сих пор волнует российских ученых, пытающихся найти ответы на свои вопросы.
Она была построена в 16 веке после указа родственника царя Федора Иоанновича, прекрасно понимавшего, какую выгоду можно иметь после освоения новых земель. Борис Годунов решил проложить дорогу, позволяющую путешествовать из Европы в азиатские страны, после чего был воплощен в жизнь проект Артемия Бабинова. Он не только осуществил желание будущего правителя Руси, но и основал на пути поселения, где люди могли отдохнуть и поменять лошадей. Тогда поселок имел церковь и школу, после чего тут появилась метеорологическая станция.
По дороге везли указы государя и казну, что также касалось почты, а также она устраивала дипломатов и ученых. После строительства новых сибирских трактов рядом с этим место были найдены залежи золота и платины, позволившие населению жить в достатке и ставить мраморные памятники на кладбище. В 20 веке тут осталось 500 односельчан, часто покидающих родные места в поисках заработка. Недалеко от села жили освобожденные заключенные грабившие дома людей и раскапывающие захоронения в поисках клада.
Жители соседнего Кытлыма в 50-х годах заметили, что давно уже не видели своих собратьев, после чего решили сами прийти в Растесс. Они были поражены непривычной тишиной, обратив внимание на неухоженный вид домашнего скота. Дома стояли с открытыми дверями, а внутри все вещи были на месте, и даже еда стояла на столах, вот только хозяева бесследно исчезли. Пораженные свидетели события были напуганы разрытыми могилами, после чего сразу сообщили о происшествии сотрудникам органов.
Сначала следователи предположили, что уголовники убили людей, вот только нигде не были найдены следы крови. Потом некоторые лица вспомнили странные рассказы пострадавших особ, видевших в небе загадочное свечение. Они также часто упоминали о семье, которой мерещились различные существа и НЛО вместе с жутким шепотом ночью.
Первое время любопытные гости заходили на территорию проклятого места, где слышали звуки незримых голосов и замечали загадочные огни, но потом люди стали обходить аномальную зону из-за нечистой силы, а также отказывались сопровождать сюда исследователей и туристов.
Сегодня только пара заброшенных развалившихся домов и одно старое захоронение виднеется на фоне заболоченного поля с ямами, а также сохранилась часть дороги. Исследователи много раз пытались найти виновника исчезновения жителей, но сразу сталкивались с вереницей неудач, преследующих их во время работы. Они сразу отметили, что отсюда нельзя брать образцы материалов, наполненных непонятной энергетикой, а также у экспертов было странное чувство, что за ними наблюдают незримые существа.
Кроме того, транспорт начинал ломаться, и техника выходила из строя, но еще здесь часто возникали сильные грозы со сверкающими молниями. Раньше были версии о нечистой силе, забравшей с собой новые жертвы, а сейчас специалисты предполагают, что сюда прилетали НЛО или люди просто ушли в параллельный мир.