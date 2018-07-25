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Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
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Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян

Китайцы с древних времен рассказывали своим потомкам легенды о главе повстанцев Чжан Сяньчжуне, захватившим несметные сокровища врагов, после чего корабли с ценным грузом затонули во время боя. Они стали реальностью после нахождения клада в реке Миньцзян, вызвавшим ажиотаж среди ученых.

Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян


Рабочие в 2005 году обнаружили на 3-метровой глубине серебряные слитки, после чего новость быстро распространилась в прессе. Тогда многие специалисты назвали ее сенсацией, потому что раньше только подозревали, что они имеют отношение к пропавшим сокровищам воина, а сейчас были уверены в подлинности информации. Эксперты изучили артефакты, после чего власти перекрыли доступ к месту их нахождения, чтобы археологи смогли провести дальнейшие исследования. Некоторые светила науки сомневались в существовании древних судов, а любители кладов не стали терять времени даром.

Они проникали на запретную территорию и погружались под воду, находя много ценных вещей. Один человек нашел на дне фигурку золотого тигра, которая была ручкой от печати полководца, украшенная изящной гравировкой. Он сразу продал товар коллекционеру и получил 2 миллиона долларов. Затем в 2011 году река снова порадовала людей монетами и драгоценностями, после чего число кладоискателей резко возросло. Местные жители видели, как они бродили по берегу со своим оборудованием, после чего многим лицам улыбалась фортуна.

Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян


Сотрудники полиции усилили охрану, чтобы простые китайцы не могли приближаться к реке, а дальше нашли несколько нелегальных группировок, занимающихся сбытом украденных раритетов. Тогда их стоимость превысила 48 миллионов долларов, так что ученые осознали, что больше нельзя откладывать экспедицию. Год назад уровень воды упал, и километровая часть водного ресурса была готова к работам. Тогда водяные насосы сутками осушали русло, чтобы можно было раскопать грунт. После начала своей деятельности специалисты нашли 10000 уникальных предметов, среди которых также было редкое оружие, сохранившееся в отличном состоянии.

На фоне такого открытия историки уже не сомневались, что в 1646 году на этом месте герой нашей истории сражался с войсками правительства страны. Кроме того, они были поражены высоким качеством изделий, сделанных мастерами той эпохи, а также решили изучить останки кораблей вместе с одеждой людей и их бытовыми предметами. Это займет несколько лет, после чего рядом с былым полем битвы будет расположен музей, где туристы и китайцы смогут увидеть экспонаты из преданий, которые будут надежно охраняться.

Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян


Теперь стоит переместиться во времени и познакомиться с легендарным Желтым Тигром, который оставил после себя такое наследие. В 1630 году страна переживала тяжелые времена, потому что север решили захватить маньчжуры, поддерживаемые повстанцами во главе с Ли Цзэчэном, а южные территории были захвачены крестьянами, управляемыми лидером Чжан Сяньчжуном. Умный и дальновидный человек мечтал свергнуть императора и занять престол, ссылаясь на первого монарха династии Мин.

Он тоже был рожден в бедной семье, но разгромил противников и основал новую династию. Мужчина получил такое прозвище из-за желтого цвета кожи и выступающей вперед челюсти. Он вырос в доме малообеспеченных родителей, после чего стал служить в армии, но потом был приговорен к казни после дезертирства. Статная и мускулистая фигура преступника понравилась офицеру, который приказал помиловать солдата.

Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян


После таких событий бывшему военному оставалось только возглавить восстание, потому что он привык к сражениям. Сначала бунтовщики скрывались в горах Шэньси, где никто не мог их найти. Отсюда они совершали свои набеги и уничтожали врагов, а когда были разгромлены, лидеру удавалось уйти от расправы и поднять новый мятеж.

Армия из 300000 добровольцев переживала удачи и поражения. Один раз войскам удалось загнать людей в ловушку и вынудить их заключить перемирие с главнокомандующим. Договор гласил, что все останутся живы, если примкнут к императорским войскам, только хитрый глава подписал его и удалился вместе со своими сторонниками, чтобы через два месяца вернуться к старому образу жизни.

Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян


Повстанцы захватили земли провинции Сычуань, где самозваный полководец создал личную страну вместе со столицей Чэнду. Тогда иезуиты составляли для него астрологические прогнозы и оставили много документов о мудром и справедливом правлении мятежника. Он смог завоевать сердца чиновников и простых людей, охотно служивших новому императору. После поражения маньчжурской армии среди его воинов начались конфликты, а династия Цин свергла былых владык страны.

В это время многие люди перешли на ее сторону и ряды мятежников поредели. Чжан перед решающей битвой решил перевезти сокровища в надежное место, погрузив их на 1000 кораблей, но войска нового правителя подвергли их обстрелу, после чего горящий транспорт опустился на речное дно вместе с ценностями. Одна версия говорит, что лидер тоже погиб в сражении, но согласно другим источникам информации, он смог спасти свою жизнь и через год погиб от стрелы врага.
 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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