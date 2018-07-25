Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян

Рабочие в 2005 году обнаружили на 3-метровой глубине серебряные слитки, после чего новость быстро распространилась в прессе. Тогда многие специалисты назвали ее сенсацией, потому что раньше только подозревали, что они имеют отношение к пропавшим сокровищам воина, а сейчас были уверены в подлинности информации. Эксперты изучили артефакты, после чего власти перекрыли доступ к месту их нахождения, чтобы археологи смогли провести дальнейшие исследования. Некоторые светила науки сомневались в существовании древних судов, а любители кладов не стали терять времени даром.Они проникали на запретную территорию и погружались под воду, находя много ценных вещей. Один человек нашел на дне фигурку золотого тигра, которая была ручкой от печати полководца, украшенная изящной гравировкой. Он сразу продал товар коллекционеру и получил 2 миллиона долларов. Затем в 2011 году река снова порадовала людей монетами и драгоценностями, после чего число кладоискателей резко возросло. Местные жители видели, как они бродили по берегу со своим оборудованием, после чего многим лицам улыбалась фортуна.Сотрудники полиции усилили охрану, чтобы простые китайцы не могли приближаться к реке, а дальше нашли несколько нелегальных группировок, занимающихся сбытом украденных раритетов. Тогда их стоимость превысила 48 миллионов долларов, так что ученые осознали, что больше нельзя откладывать экспедицию. Год назад уровень воды упал, и километровая часть водного ресурса была готова к работам. Тогда водяные насосы сутками осушали русло, чтобы можно было раскопать грунт. После начала своей деятельности специалисты нашли 10000 уникальных предметов, среди которых также было редкое оружие, сохранившееся в отличном состоянии.На фоне такого открытия историки уже не сомневались, что в 1646 году на этом месте герой нашей истории сражался с войсками правительства страны. Кроме того, они были поражены высоким качеством изделий, сделанных мастерами той эпохи, а также решили изучить останки кораблей вместе с одеждой людей и их бытовыми предметами. Это займет несколько лет, после чего рядом с былым полем битвы будет расположен музей, где туристы и китайцы смогут увидеть экспонаты из преданий, которые будут надежно охраняться.Теперь стоит переместиться во времени и познакомиться с легендарным Желтым Тигром, который оставил после себя такое наследие. В 1630 году страна переживала тяжелые времена, потому что север решили захватить маньчжуры, поддерживаемые повстанцами во главе с Ли Цзэчэном, а южные территории были захвачены крестьянами, управляемыми лидером Чжан Сяньчжуном. Умный и дальновидный человек мечтал свергнуть императора и занять престол, ссылаясь на первого монарха династии Мин.Он тоже был рожден в бедной семье, но разгромил противников и основал новую династию. Мужчина получил такое прозвище из-за желтого цвета кожи и выступающей вперед челюсти. Он вырос в доме малообеспеченных родителей, после чего стал служить в армии, но потом был приговорен к казни после дезертирства. Статная и мускулистая фигура преступника понравилась офицеру, который приказал помиловать солдата.После таких событий бывшему военному оставалось только возглавить восстание, потому что он привык к сражениям. Сначала бунтовщики скрывались в горах Шэньси, где никто не мог их найти. Отсюда они совершали свои набеги и уничтожали врагов, а когда были разгромлены, лидеру удавалось уйти от расправы и поднять новый мятеж.Армия из 300000 добровольцев переживала удачи и поражения. Один раз войскам удалось загнать людей в ловушку и вынудить их заключить перемирие с главнокомандующим. Договор гласил, что все останутся живы, если примкнут к императорским войскам, только хитрый глава подписал его и удалился вместе со своими сторонниками, чтобы через два месяца вернуться к старому образу жизни.Повстанцы захватили земли провинции Сычуань, где самозваный полководец создал личную страну вместе со столицей Чэнду. Тогда иезуиты составляли для него астрологические прогнозы и оставили много документов о мудром и справедливом правлении мятежника. Он смог завоевать сердца чиновников и простых людей, охотно служивших новому императору. После поражения маньчжурской армии среди его воинов начались конфликты, а династия Цин свергла былых владык страны.В это время многие люди перешли на ее сторону и ряды мятежников поредели. Чжан перед решающей битвой решил перевезти сокровища в надежное место, погрузив их на 1000 кораблей, но войска нового правителя подвергли их обстрелу, после чего горящий транспорт опустился на речное дно вместе с ценностями. Одна версия говорит, что лидер тоже погиб в сражении, но согласно другим источникам информации, он смог спасти свою жизнь и через год погиб от стрелы врага.