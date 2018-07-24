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Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых людей на самом деле выше нормы

Согласно данным исследования, проведенного учеными в Школе медицины Стэнфордского университета, устройство контроля уровня глюкозы в крови показывает, что большинство людей видят лишь частичную картину циркуляции сахара в крови.

Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых людей на самом деле выше нормы


Оказывается, уровень сахара в крови человека, особенно у людей, которые считаются здоровыми, колеблется больше, чем показывают традиционные средства мониторинга. Часто эти колебания проявляются в виде «шипов» или быстрого увеличения количества сахара в крови после употребления определенных продуктов питания, чаще всего углеводов.

«Есть много людей, которые сталкиваются со своими уровнями глюкозы, и они даже не знают об этом», - сказал Майкл Снайдер, профессор генетики в Стэнфорде и старший автор исследования. Тайные всплески являются проблемой, потому что продолжительный высокий уровень сахара в крови может способствовать риску сердечно-сосудистых заболеваний и склонности человека развивать резистентность к инсулину, что является общим предшественником диабета, сообщает ученый.

«Мы наблюдали, что некоторые люди, считающие себя здоровыми, на самом деле неправильно регулируют уровень глюкозы, иногда при одинаковой степени тяжести людей с диабетом, - и они понятия об этом не имеют», - сказал Снайдер.

Понимание появилось после того, как он и соавторы в Стэнфорде дали участникам исследования непрерывное устройство контроля глюкозы, которое впивается в поверхностный слой кожи и постоянно считывает концентрации сахара в крови по мере ее циркуляции. С постоянными показаниями, содержащими более подробные данные, группа Снайдера показала, что дисрегуляция глюкозы более распространена, чем считалось ранее.

«Мы считаем, что эти непрерывные мониторы глюкозы будут важны для предоставления правильной информации раньше, чтобы люди могли вносить изменения в свой рацион, если им это нужно», - сообщает ученый.

Тем не менее переменные, вызывающие всплески в индивидуальной генетике; популяции микробов, живущих в человеческих организмах; и эпигенетика, или изменения в экспрессии генов - имеют решающее значение для понимания дисрегуляции глюкозы и пищевых продуктов, вызывающих спазмы глюкозы. Эти параметры не установлены точно, поэтому Снайдер поощряет всех, в том числе тех, кто считает себя здоровым, проверить уровень сахара в крови с непрерывным мониторингом глюкозы примерно раз в год.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:45
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