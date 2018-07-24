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Ученые выяснили происхождение марсианской пыли

Ученые обнаружили пыль, покрывающую большую часть поверхности Марса, в основном из одного тысячелетнего геологического образования вблизи экватора Красной планеты.

Ученые выяснили происхождение марсианской пыли


В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, было обнаружено химическое соответствие между пылью в атмосфере Марса и поверхностным признаком, называемым образованием Медузы Фосса.

«Марс не был бы почти таким пыльным, если бы не это одно огромное месторождение, которое постепенно разрушается со временем и загрязняет планету», - сказал соавтор Кевин Льюис из Университета Джона Хопкинса.

Пыль на Марсе вызывает проблемы для настоящих миссий, в том числе разведочного ровера Spirit Mars. Мелкие порошкообразные вещества могут попасть в дорогие инструменты и солнечные батареи, необходимые для питания оборудования.

На Земле пыль отделяется от мягких скальных образований силами природы, включая ветер, воду, ледники, вулканы и метеоритные удары. Однако более 4 миллиардов лет потоки воды и движущиеся ледники, вероятно, сделали небольшой вклад в глобальный пылевой резервуар на Марсе. В то время как метеоритные кратеры являются общей чертой на четвертой планете от Солнца, фрагменты, создаваемые ударами, обычно больше, чем мелкие частицы, содержащие марсианскую пыль.

«Как Марс производит столько пыли, потому что ни один из этих процессов не активен на Марсе?» сказал ведущий автор Луджендра Ойха из лаборатории Льюиса.

Ойха и научная команда исследовали химический состав пыли. Роверы, расположенные далеко друг от друга на планете, сообщали удивительно похожие данные о пыли. «Пыль повсюду на планете обогащена серой и хлором, и она имеет очень четкое соотношение серы и хлора», - сказал Ойха.

Они также изучали данные, полученные космическим аппаратом «Марс Одиссей». Ойха и его коллеги смогли определить область MFF как имеющую обилие серы и хлора, а также совпадение с отношением серы к хлору в пыли Марса.

Более ранние данные свидетельствуют о том, что MFF имеет вулканическое происхождение. Когда-то на Марсе существовали гигантский вулкан, размером с 50% Соединенных Штатов, однако со временем ветер разрушил его, оставив область около 20% от изначальной. Тем не менее это крупнейшее известное вулканическое месторождение в нашей Солнечной системе.

Вычисляя, сколько MFF было потеряно за последние 3 миллиарда лет, ученые могли аппроксимировать текущее количество пыли на Марсе. Частицы пыли также могут влиять на марсианский климат, поглощая солнечное излучение, приводя к более низким температурам на уровне земли и более высоким в атмосфере. Этот температурный контраст может создавать более сильные ветры, что приводит к увеличению пыли на поверхности, провоцирующие мощные пылевые бури каждый марсианский год (половина земного года).
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:19
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