Александр Гобозов, Алиана Устиненко и их сын Роберт украсили обложку журнала «Дом-2»

«Мама любит папу», - гласит надпись на обложке, которую якобы произнес маленький Роберт.

Зрители телестройки были уверены, что девушка станет полноценной участницей, однако пробыв на Сейшелах 2 недели, она отправилась домой, заявив, что воссоединение с Александром Гобозовым, которого так сильно все ждали, не будет.Тем не менее, редакторы домовского журнала решили предложить семейству украсить обложку их нового, августовского номера, и те с удовольствием согласились.Стоит отметить, что Алиану Устиненко включили в голосование «Второй шанс» и по его результатам она набрала наибольшее количество голосов от зрителей, а потому вскоре появится в периметре, как полноценная участница.Что в таком случае будет с Робертом пока непонятно. По мнению поклонников, есть всего два варианта – либо Александр Гобозов, как и обещал, покинет реалити-шоу ради сына, либо на Поляну вернется еще и Ольга Васильевна, которая будет присматривать за мальчиком, пока его родители будут устраивать свою личную жизнь.