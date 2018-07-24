Исследователи нашли новый способ заражения вирусом гриппа

Там есть заминка в качелях белка, доставляющего вирус гриппа. Университет Райса и исследователи из колледжа Baylor полагают, что этот механизм может быть полезной мишенью, чтобы остановить вирус от заражения клеток.Белок гемагглютинин расположен на поверхности вирусов гриппа и помогает им прикрепляться и проникать сквозь защитные мембраны клеток.В исследовании определен механизм, позволяющий белку разворачиваться, изменяя форму, чтобы обнажить пептид, который прикрепляет вирус к клетке, и начинает заражение. Исследователи полагают, что терапевтические препараты могут использовать этот механизм для блокирования вируса.«Этот белок начинается в сложном состоянии и проходит через глобальную трансформацию, перестраиваясь в совершенно ином состоянии. Но в центре есть небольшая часть, которую эволюция сохранила», - сказал Онучич, содиректор Центра теоретической биологической физики Райса (CTBP).Этот единственный консервативный аминокислотный остаток - зацепка, которая делает паузу белка в процессе рефолдинга. Это позволяет пептиду слияния, встроенному внутри, связываться с клеткой-мишенью и начинать заражать ее. Без паузы повторная сборка была бы слишком быстрой для привязки.Проблема в том, что белок постоянно мутирует, чтобы противостоять лекарствам, сказал сотрудник Университета Райса Хинченг Лин. Это влияет на то, насколько эффективны вакцины против гриппа каждый год. Лин и Онучич сообщают, что белок представляет лучшую мишень для лекарств, потому что механизм сильно сохраняется в результате эволюции.