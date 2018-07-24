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Исследователи нашли новый способ заражения вирусом гриппа

Университет Райса и исследователи из колледжа Baylor использовали компьютерное моделирование для изучения процесса, посредством которого гемагглютинин помогает вирусам вторгаться и инфицировать клетки. Исследователи полагают, что стеблевая область белка разворачивается и перестраивается в другую конфигурацию при срабатывании, но приостанавливает выпуск скрытого пептида слияния, связывающий вирус с целевой клеткой.

Исследователи нашли новый способ заражения вирусом гриппа


Там есть заминка в качелях белка, доставляющего вирус гриппа. Университет Райса и исследователи из колледжа Baylor полагают, что этот механизм может быть полезной мишенью, чтобы остановить вирус от заражения клеток.

Белок гемагглютинин расположен на поверхности вирусов гриппа и помогает им прикрепляться и проникать сквозь защитные мембраны клеток.

В исследовании определен механизм, позволяющий белку разворачиваться, изменяя форму, чтобы обнажить пептид, который прикрепляет вирус к клетке, и начинает заражение. Исследователи полагают, что терапевтические препараты могут использовать этот механизм для блокирования вируса.

«Этот белок начинается в сложном состоянии и проходит через глобальную трансформацию, перестраиваясь в совершенно ином состоянии. Но в центре есть небольшая часть, которую эволюция сохранила», - сказал Онучич, содиректор Центра теоретической биологической физики Райса (CTBP).

Этот единственный консервативный аминокислотный остаток - зацепка, которая делает паузу белка в процессе рефолдинга. Это позволяет пептиду слияния, встроенному внутри, связываться с клеткой-мишенью и начинать заражать ее. Без паузы повторная сборка была бы слишком быстрой для привязки.

Проблема в том, что белок постоянно мутирует, чтобы противостоять лекарствам, сказал сотрудник Университета Райса Хинченг Лин. Это влияет на то, насколько эффективны вакцины против гриппа каждый год. Лин и Онучич сообщают, что белок представляет лучшую мишень для лекарств, потому что механизм сильно сохраняется в результате эволюции.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 20:13
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