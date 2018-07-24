Пользователи Instagram считают, что Алена Водонаева дает плохое воспитание своему сыну Богдану

По мнению пользователей социальной сети Instagram, следящих за страницей теледивы, «свобода» Америки слишком плохо влияет на Алену и она все чаще негативно высказывается о России.Не скрывая радости, девушка восхваляет Лос-Анджелес и критикует родную страну, причем делает это при своем сыне, чье мировоззрение еще не сформировалось, и он впитывает все, как губка.И это не единственный случай, когда девушка абсолютно забывает, что рядом с ней ребенок и говорит о том, что ему слышать и знать, по мнению подписчиков, еще рано.Так, во время прямого эфира, который Водонаева проводила в момент поездки в машине, бывшая звезда телестройки спросила у мужа, так ли он внимательно смотрит на ее грудь, как на проезжающую мимо пожарную машину. При этом молодая мама абсолютно не смутилась от того, что на заднем сидении авто сидел Богдан и все дословно слышал.Пользователи уверены, что Алена дает своему сыну неправильное воспитание и буквально развращает своего ребенка, говоря при нем на интимные темы.