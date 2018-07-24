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Пользователи Instagram считают, что Алена Водонаева дает плохое воспитание своему сыну Богдану

В последнее время бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева стала слишком часто обсуждаться в СМИ и в основном из-за скандальности своих поступков. Так, новой темой стало то, что она некорректно выражалась при сыне и вела себя очень развязно.

По мнению пользователей социальной сети Instagram, следящих за страницей теледивы, «свобода» Америки слишком плохо влияет на Алену и она все чаще негативно высказывается о России.

Пользователи Instagram считают, что Алена Водонаева дает плохое воспитание своему сыну Богдану

Не скрывая радости, девушка восхваляет Лос-Анджелес и критикует родную страну, причем делает это при своем сыне, чье мировоззрение еще не сформировалось, и он впитывает все, как губка.

И это не единственный случай, когда девушка абсолютно забывает, что рядом с ней ребенок и говорит о том, что ему слышать и знать, по мнению подписчиков, еще рано.

Пользователи Instagram считают, что Алена Водонаева дает плохое воспитание своему сыну Богдану

Так, во время прямого эфира, который Водонаева проводила в момент поездки в машине, бывшая звезда телестройки спросила у мужа, так ли он внимательно смотрит на ее грудь, как на проезжающую мимо пожарную машину. При этом молодая мама абсолютно не смутилась от того, что на заднем сидении авто сидел Богдан и все дословно слышал.

Пользователи уверены, что Алена дает своему сыну неправильное воспитание и буквально развращает своего ребенка, говоря при нем на интимные темы.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:57
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