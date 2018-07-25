АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Активность мозга может определить социально значимых людей в обществе

Учеными США проведен эксперимент, в котором приняли участие студенты-первокурсники. Результаты позволили разобраться в тайнах, сопровождающих процессы определения категории индивидов, наиболее социально значимых для общества.

Как известно, стратегия комфортного и эффективного сосуществования в социуме представлена контактами с его членами, которые представляются наиболее социально полезными. Такой стратегией минимизируется стресс, возникающий при процессах интеграции в условия нового социума.
Активность мозга может определить социально значимых людей в обществе


Для ученых пока загадка, как в обществе проходит определение наиболее социально значимого члена. Благодаря новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского университета, определено, что определение самых социально значимых членов общества проходит спонтанным образом.

В результате эксперимента сделан еще один вывод, который открыл для ученых новую информацию, как оказалось, так называемая «сеть ментализации», которую образуют префронтальная и задняя медиальные области коры височных долей и височно-теменных узлов головного мозга, умеют определять наиболее значимого член социума среди других. Выяснили это ученые, когда следили за уровнем мозговой активностью среди студентов-добровольцев, при этом показывая им фотографии с изображением других студентов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5
Активность мозга может определить социально
Google работает над новым Pixelbook
Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему
На краудфандинговой площадке начался сбор средств
Повышение кислотности Мирового океана приведет к
В NASA показали первые снимки Плутона в его
В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4
В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой
Военные США научили беспилотники уничтожать друг
Google планирует выпустить первые смарт-часы
В Канаде создали пиво из марихуаны
Редкая «Лунная Библия», посетившая Луну с
Илон Маск намерен организовать выпуск смартфона
Китайского "убийцу" Hyundai Creta выпустят в
Судный день близок: приложение Google Translate
Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде
Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую
Ученые разработали модель прогнозирования
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил
Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых
Памела Андерсон случайно засветила обручальное
Светлана Лобода в новом клипе поцеловалась с
Ани Лорак раскрыла секрет прогулок по улице
Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из
Эммануил Виторган и Ирина Млодик не прибегали к
Ученые выяснили происхождение марсианской пыли
Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках
Александр Гобозов, Алиана Устиненко и их сын
Исследователи нашли новый способ заражения
Просмотреть все новости