Активность мозга может определить социально значимых людей в обществе

Как известно, стратегия комфортного и эффективного сосуществования в социуме представлена контактами с его членами, которые представляются наиболее социально полезными. Такой стратегией минимизируется стресс, возникающий при процессах интеграции в условия нового социума.Для ученых пока загадка, как в обществе проходит определение наиболее социально значимого члена. Благодаря новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского университета, определено, что определение самых социально значимых членов общества проходит спонтанным образом.В результате эксперимента сделан еще один вывод, который открыл для ученых новую информацию, как оказалось, так называемая «сеть ментализации», которую образуют префронтальная и задняя медиальные области коры височных долей и височно-теменных узлов головного мозга, умеют определять наиболее значимого член социума среди других. Выяснили это ученые, когда следили за уровнем мозговой активностью среди студентов-добровольцев, при этом показывая им фотографии с изображением других студентов.