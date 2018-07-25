Активность мозга может определить социально значимых людей в обществе
Учеными США проведен эксперимент, в котором приняли участие студенты-первокурсники. Результаты позволили разобраться в тайнах, сопровождающих процессы определения категории индивидов, наиболее социально значимых для общества.
Как известно, стратегия комфортного и эффективного сосуществования в социуме представлена контактами с его членами, которые представляются наиболее социально полезными. Такой стратегией минимизируется стресс, возникающий при процессах интеграции в условия нового социума.
Для ученых пока загадка, как в обществе проходит определение наиболее социально значимого члена. Благодаря новому исследованию, проведенному сотрудниками Стэнфордского университета, определено, что определение самых социально значимых членов общества проходит спонтанным образом.
В результате эксперимента сделан еще один вывод, который открыл для ученых новую информацию, как оказалось, так называемая «сеть ментализации», которую образуют префронтальная и задняя медиальные области коры височных долей и височно-теменных узлов головного мозга, умеют определять наиболее значимого член социума среди других. Выяснили это ученые, когда следили за уровнем мозговой активностью среди студентов-добровольцев, при этом показывая им фотографии с изображением других студентов.