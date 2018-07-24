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Татьяна Владимировна Африкантова может стать новой ведущей программы «Орел и Решка»

Мама участницы телепроекта «Дом-2» Марины Африкантовой запомнилась зрителям, как очень веселая и активная женщина, у которой напрочь отсутствуют какие-либо комплексы. Будучи в периметре, она могла ввязаться в любую авантюру и самостоятельно делать высокие рейтинги.

Впрочем, уйдя за ворота, Татьяна Владимировна не оставила своих привычек, а потому продолжила создавать «движуху», только уже в социальных сетях, чем радовала своих поклонников.

Татьяна Владимировна Африкантова может стать новой ведущей программы «Орел и Решка»

Однако в последнее время деятельность Африкантовой-старшей значительно поубавилась, а потому фанаты нашли для нее новое и не менее интересное занятие. Они прислали ей объявление телеканала «Пятница», в котором руководство ищет новую ведущую для программы «Орел и Решка».

Причем требования очень подходят под описание женщины.

Татьяна Владимировна Африкантова может стать новой ведущей программы «Орел и Решка»

«Дети уже выросли, внуки накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей «Орла и Решки». Мы ищем жизнерадостных, активных и любознательных дам элегантного возраста», - говорится в объявлении.

И Татьяна Владимировна уверена, что является отличным претендентом на роль ведущей. В своем микроблоге она поблагодарила поклонников за вовремя присланное сообщение и пообещала, что обязательно пойдет на кастинг.

«И пусть попробуют меня не взять, ведь я то, что им требуется», - написала она.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:39
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