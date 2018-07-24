Татьяна Владимировна Африкантова может стать новой ведущей программы «Орел и Решка»

«Дети уже выросли, внуки накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам на кастинг и становитесь ведущей «Орла и Решки». Мы ищем жизнерадостных, активных и любознательных дам элегантного возраста», - говорится в объявлении.

«И пусть попробуют меня не взять, ведь я то, что им требуется», - написала она.

Впрочем, уйдя за ворота, Татьяна Владимировна не оставила своих привычек, а потому продолжила создавать «движуху», только уже в социальных сетях, чем радовала своих поклонников.Однако в последнее время деятельность Африкантовой-старшей значительно поубавилась, а потому фанаты нашли для нее новое и не менее интересное занятие. Они прислали ей объявление телеканала «Пятница», в котором руководство ищет новую ведущую для программы «Орел и Решка».Причем требования очень подходят под описание женщины.И Татьяна Владимировна уверена, что является отличным претендентом на роль ведущей. В своем микроблоге она поблагодарила поклонников за вовремя присланное сообщение и пообещала, что обязательно пойдет на кастинг.