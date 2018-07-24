«Цирк абсурда»: Алёна Водонаева посмеялась над шоу «Давай поженимся»

И вот, в очередной раз, девушка «красным словцом» прошлась по многим звездам шоу-бизнеса. Теперь дошел черед до телешоу «Давай поженимся».Ранее девушка весьма нелестно прошлась по певцу Егору Криду, поскольку тот плохо поступил с победительницей «Холостяка» Дарьей Клюкиной. Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову Водонаева посоветовала «плюнуть в лицо»супруге за неверность. Бывшему мужу звезде «Дома-2» Дмитрию Тарасову досталось за то, что он после развода забрал иномарку у Ольги Бузовой, которую сам ей и подарил.И вот Алёна жестко раскритиковал телепередачу «Давай поженимся», назвав её «цирком абсурда» российского телевидения. Водонаева убеждена, что ведущие Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина очень прогнозируемо разсорились. Это происходит в любом женском коллективе.Гузеева раньше заявила, будто телевидение кое на кого плохо действует, подразумевая Сябитову. Теперь Водонаева не знает, какой проект хуже «Дом-2» с его вечными разборками и драками или «Давай поженимся» с его вечным абсурдом.Алёна якобы ни за какие гонорары не согласится быть ведущей этих проектов.