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«Цирк абсурда»: Алёна Водонаева посмеялась над шоу «Давай поженимся»

Бывшая участница Дома-2, а ныне блогер Алена Водонаева в последнее время своей критикой не щадит никого.

И вот, в очередной раз, девушка «красным словцом» прошлась по многим звездам шоу-бизнеса. Теперь дошел черед до телешоу «Давай поженимся».

«Цирк абсурда»: Алёна Водонаева посмеялась над шоу «Давай поженимся»

Ранее девушка весьма нелестно прошлась по певцу Егору Криду, поскольку тот плохо поступил с победительницей «Холостяка» Дарьей Клюкиной. Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову Водонаева посоветовала «плюнуть в лицо»супруге за неверность. Бывшему мужу звезде «Дома-2» Дмитрию Тарасову досталось за то, что он после развода забрал иномарку у Ольги Бузовой, которую сам ей и подарил.

И вот Алёна жестко раскритиковал телепередачу «Давай поженимся», назвав её «цирком абсурда» российского телевидения. Водонаева убеждена, что ведущие Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Василиса Володина очень прогнозируемо разсорились. Это происходит в любом женском коллективе.

«Цирк абсурда»: Алёна Водонаева посмеялась над шоу «Давай поженимся»

Гузеева раньше заявила, будто телевидение кое на кого плохо действует, подразумевая Сябитову. Теперь Водонаева не знает, какой проект хуже «Дом-2» с его вечными разборками и драками или «Давай поженимся» с его вечным абсурдом.

Алёна якобы ни за какие гонорары не согласится быть ведущей этих проектов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:26
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