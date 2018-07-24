Британские ученые рассказали, что древние люди выращивали в Амазонии 4500 лет назад

Научные изыскания проводились специалистами Эксетерского университета (University of Exeter, Великобритания). Было доподлинно установлено, что в Амазонии несколько тысяч лет назад успешно выращивались такие продукты, как тыква, кукуруза, сладкий картофель (батат), а также маниок съедобный (кассава).Древние фермеры могли похвастаться продвинутым ведением сельского хозяйства. Например, им было даже известно, для чего и зачем нужно обогащать почву удобрениями, что они прекрасно и делали.Примечательно, что ученые не могут толком объяснить, что это были за люди, каковы были культурные и общественные особенности их социума. Исторических следов той эпохи практически не осталось, зато наследием их хозяйствования нынешние жители Амазонии пользуются до сих пор.Древние фермеры в разы подняли плодородие почв, что позволило последующим поколениям выращивать больше продуктов питания. При этом был сохранен массив амазонских джунглей и уникальный лесной купол. Ученые с прискорбием отмечают, что эти правила в корне отличаются от того, как активно сейчас вырубаются амазонские леса ради новых и новых посевов.