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У Тиграна и Юлии Салибековых в третий раз родится сын

Экс-участники телепроекта «Дом-2» Тигран и Юлия Салибековы активно рассказывают своим подписчикам о том, что творится в их жизни. После окончания ремонта, покупки новой машины и процесса поиска детского садика для двух сыновей, молодая пара узнала новость о том, что они в третий раз станут родителями. Супруги были крайне счастливы этой новости и уже начали предполагать, кто у них родится.

По словам Юлии, она очень сильно ждала дочку, однако в тоже время ее это пугало – она не знала как воспитывать девочку и принялась узнавать у своих подписчиков, как стоит готовится к малышке и что стоит ей знать по обучению маленькой женщины. При этом сам Тигран настаивал и был уверен, что у семейства в третий раз будет сын.

У Тиграна и Юлии Салибековых в третий раз родится сын

Как оказалось, именно Салибеков и стал прав – у семьи будет третий сын, который очень обрадовал всех членов. На своей странице в социальной сети Instagram Юлия написала, что очень рада такому повороту события, ибо она уже знает, как стоит воспитывать мальчиков. Кроме того, им не придется менять двухкомнатную квартиру на трехкомнатную и они смогут остаться жить в своем отремонтированном жилище.

Сами же сыновья были изначально уверены, что у них появится брат.

«У нас будет футбольная команда», – подытожила свой пост экс-участница телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова, чем очень обрадовала своих фолловеров.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:29
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