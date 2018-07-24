У Тиграна и Юлии Салибековых в третий раз родится сын

«У нас будет футбольная команда», – подытожила свой пост экс-участница телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова, чем очень обрадовала своих фолловеров.

По словам Юлии, она очень сильно ждала дочку, однако в тоже время ее это пугало – она не знала как воспитывать девочку и принялась узнавать у своих подписчиков, как стоит готовится к малышке и что стоит ей знать по обучению маленькой женщины. При этом сам Тигран настаивал и был уверен, что у семейства в третий раз будет сын.Как оказалось, именно Салибеков и стал прав – у семьи будет третий сын, который очень обрадовал всех членов. На своей странице в социальной сети Instagram Юлия написала, что очень рада такому повороту события, ибо она уже знает, как стоит воспитывать мальчиков. Кроме того, им не придется менять двухкомнатную квартиру на трехкомнатную и они смогут остаться жить в своем отремонтированном жилище.Сами же сыновья были изначально уверены, что у них появится брат.