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Алена Водонаева попалась на своих же словах о некрасивых девушках

В последнее время экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Алену Водонаеву стали все чаще критиковать пользователи социальной сети Instagram. А все потому, что она начала публично оскорблять полных людей, а также несогласных с ее мнением подписчиков.

А на днях теледива поделилась со своими фолловерами теорией о том, кто именно сидит страницах у успешных представительниц прекрасного пола и пишет гадости под их фотографиями.

Алена Водонаева попалась на своих же словах о некрасивых девушках

«В том-то и заключается жизненная закономерность, что страшная баба всегда напишет в аккаунте красивой, что та уродка. Никак не наоборот. Никак», - написала она.

По ее словам, красивые девушки такими вещами не занимаются, поскольку им некогда, они пьют кофе в дорогих ресторанах и радуются жизни.

Однако хейтеры поспешили осадить Алену. Они напомнили ей, что она неоднократно выступала автором негативных комментариев, переходила на личности и вступала в конфликт со знаменитостями.

«По твоей идеологии, ты и есть страшная баба, но считаешь себя далеко не такой», «Водонаева себя считает красивой, но говорит что красивая баба заниматься такими вещами не будет. Выходит 2 варианта: 1 – будет заниматься, 2 – она некрасивая», «Сама себе противоречит, и в этом вся Водонаева», - отреагировали пользователи Сети.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:26
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