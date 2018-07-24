Алена Водонаева попалась на своих же словах о некрасивых девушках

«В том-то и заключается жизненная закономерность, что страшная баба всегда напишет в аккаунте красивой, что та уродка. Никак не наоборот. Никак», - написала она.

«По твоей идеологии, ты и есть страшная баба, но считаешь себя далеко не такой», «Водонаева себя считает красивой, но говорит что красивая баба заниматься такими вещами не будет. Выходит 2 варианта: 1 – будет заниматься, 2 – она некрасивая», «Сама себе противоречит, и в этом вся Водонаева», - отреагировали пользователи Сети.

А на днях теледива поделилась со своими фолловерами теорией о том, кто именно сидит страницах у успешных представительниц прекрасного пола и пишет гадости под их фотографиями.По ее словам, красивые девушки такими вещами не занимаются, поскольку им некогда, они пьют кофе в дорогих ресторанах и радуются жизни.Однако хейтеры поспешили осадить Алену. Они напомнили ей, что она неоднократно выступала автором негативных комментариев, переходила на личности и вступала в конфликт со знаменитостями.