Ряд популярных напитков повышают риск болезни Альцгеймера

Исследования проводились специалистами Колумбийского университета, которые на протяжении семи лет анализировали состояние когнитивного здоровья у двух тысяч человек.Участники эксперимента ранее никогда не жаловались на проблемы с памятью, концентрацией внимания и прочие расстройства мозговой активности, свойственные болезни Альцгеймера. Но спустя время у 429 человек был диагностировано это заболевание.При детальном выяснении возможных причин ученые обратили внимание, что заболевшие болезнью Альцгеймера употребляли 30 и более грамм сахара в день. В отличие от тех, кто ежедневно употреблял не более 6 грамм, риск возникновения недуга увеличивался на 33%.В основном сахар поступал в организм в напитках, будь то сладкий чай, фруктовые соки или газировка. Люди, которые ограничивали потребление сладкого, на 27% реже сталкивались с болезнью Альцгеймера, констатировали ученые.