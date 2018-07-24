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Ряд популярных напитков повышают риск болезни Альцгеймера

Ученые из США назвали новую причину возникновения и развития болезни Альцгеймера или старческой деменции. Вину за этот недуг возложили на чай с большим количеством сахара, а также на фруктовые соки и сладкую газировку.

Ряд популярных напитков повышают риск болезни Альцгеймера

Исследования проводились специалистами Колумбийского университета, которые на протяжении семи лет анализировали состояние когнитивного здоровья у двух тысяч человек.

Участники эксперимента ранее никогда не жаловались на проблемы с памятью, концентрацией внимания и прочие расстройства мозговой активности, свойственные болезни Альцгеймера. Но спустя время у 429 человек был диагностировано это заболевание.

При детальном выяснении возможных причин ученые обратили внимание, что заболевшие болезнью Альцгеймера употребляли 30 и более грамм сахара в день. В отличие от тех, кто ежедневно употреблял не более 6 грамм, риск возникновения недуга увеличивался на 33%.

В основном сахар поступал в организм в напитках, будь то сладкий чай, фруктовые соки или газировка. Люди, которые ограничивали потребление сладкого, на 27% реже сталкивались с болезнью Альцгеймера, констатировали ученые.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 18:16
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