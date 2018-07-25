Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5
Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации Роскосмос, заявил о начале разработки ракеты Союз-5. На прошлой неделе заместитель руководителя Роскосмоса Николай Севастьянов и исполняющий обязанности гендиректора РКК «Энергия» Сергей Романов подписали соответствующий документ.
Сообщается, что в рамках соглашение планируется выпуск конструкторской документации, испытание различных элементов и комплексов ракеты, а также проведение полноценных летных испытаний.
Союз-5 станет 2-ступенчатой ракетой среднего класса, которая в заправленном виде будет иметь вес в 530 тонн. Данная конфигурация сможет вывести на околоземную орбиту до 18 тонн полезной нагрузки.
По словам Рогозина, после разработки Союз-5 начнется создание сверхтяжелого носителя. Для этого конструкторы применят все полученные наработки Союз-5.
Сообщается, что в рамках соглашение планируется выпуск конструкторской документации, испытание различных элементов и комплексов ракеты, а также проведение полноценных летных испытаний.
Союз-5 станет 2-ступенчатой ракетой среднего класса, которая в заправленном виде будет иметь вес в 530 тонн. Данная конфигурация сможет вывести на околоземную орбиту до 18 тонн полезной нагрузки.
По словам Рогозина, после разработки Союз-5 начнется создание сверхтяжелого носителя. Для этого конструкторы применят все полученные наработки Союз-5.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00