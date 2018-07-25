АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5

Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации Роскосмос, заявил о начале разработки ракеты Союз-5. На прошлой неделе заместитель руководителя Роскосмоса Николай Севастьянов и исполняющий обязанности гендиректора РКК «Энергия» Сергей Романов подписали соответствующий документ.

Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5


Сообщается, что в рамках соглашение планируется выпуск конструкторской документации, испытание различных элементов и комплексов ракеты, а также проведение полноценных летных испытаний.

Союз-5 станет 2-ступенчатой ракетой среднего класса, которая в заправленном виде будет иметь вес в 530 тонн. Данная конфигурация сможет вывести на околоземную орбиту до 18 тонн полезной нагрузки.

По словам Рогозина, после разработки Союз-5 начнется создание сверхтяжелого носителя. Для этого конструкторы применят все полученные наработки Союз-5.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эпатажный участник «Дома-2» Илья Яббаров намерен
Сергей Шнуров подставил рэпера Сяву
Татьяна Владимировна Григорьевская засадила
Андрей Малахов рассказал о «любовных связях»
Андрей Черкасов осуществил детскую мечту своей
Эксперты сделали предположения о характеристиках
На Сицилии найдено древнее захоронение викингов
Специалисты MIT создали робота размером с клетку
Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5
Активность мозга может определить социально
Google работает над новым Pixelbook
Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему
На краудфандинговой площадке начался сбор средств
Повышение кислотности Мирового океана приведет к
В NASA показали первые снимки Плутона в его
В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4
В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой
Военные США научили беспилотники уничтожать друг
Google планирует выпустить первые смарт-часы
В Канаде создали пиво из марихуаны
Редкая «Лунная Библия», посетившая Луну с
Илон Маск намерен организовать выпуск смартфона
Китайского "убийцу" Hyundai Creta выпустят в
Судный день близок: приложение Google Translate
Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде
Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую
Ученые разработали модель прогнозирования
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил
Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых
Памела Андерсон случайно засветила обручальное
Просмотреть все новости