Google работает над новым Pixelbook

Напомним, что тогда Pixelbook оснастили 12,3-дюймовым экраном на 2400 × 1600 пикселей. Его можно было двигать на 160 градусов, что давало возможность перестраивать девайс в планшет. Что касается аппаратной основы, то там применялись такие процессоры как Intel Core i5 и i7. Объем памяти ОЗУ и ПЗУ составил 16 и 512 гигабайт.Второе поколение, по словам инсайдера, получит более узкие рамки вокруг экрана. Конфигурация «2 в 1» должна остаться, то есть производитель еще раз применит сенсорный дисплей с возможностью разворота на 360 градусов.Касательно процессоров точной информации нет. Некоторые эксперты приписывают Pixelbook 2 чипы Intel, другие - Qualcomm. Однако уже будущей осенью можно будет подробно узнать об этом портативном компьютере.