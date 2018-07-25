АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Google работает над новым Pixelbook

Сетевой инсайдер Эван Бласс, который известен под ником @evleaks, сообщил о том, что американская корпорация Google работает над вторым поколением ноутбука Pixelbook. Первый аппарат был представлен в прошлом году.

Google работает над новым Pixelbook


Напомним, что тогда Pixelbook оснастили 12,3-дюймовым экраном на 2400 × 1600 пикселей. Его можно было двигать на 160 градусов, что давало возможность перестраивать девайс в планшет. Что касается аппаратной основы, то там применялись такие процессоры как Intel Core i5 и i7. Объем памяти ОЗУ и ПЗУ составил 16 и 512 гигабайт.

Второе поколение, по словам инсайдера, получит более узкие рамки вокруг экрана. Конфигурация «2 в 1» должна остаться, то есть производитель еще раз применит сенсорный дисплей с возможностью разворота на 360 градусов.

Касательно процессоров точной информации нет. Некоторые эксперты приписывают Pixelbook 2 чипы Intel, другие - Qualcomm. Однако уже будущей осенью можно будет подробно узнать об этом портативном компьютере.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос начал разработку ракеты Союз-5
Активность мозга может определить социально
Google работает над новым Pixelbook
Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему
На краудфандинговой площадке начался сбор средств
Повышение кислотности Мирового океана приведет к
В NASA показали первые снимки Плутона в его
В продажу поступил планшет Xiaomi Mi Pad 4
В Сети появились пикантные снимки Марии Шараповой
Военные США научили беспилотники уничтожать друг
Google планирует выпустить первые смарт-часы
В Канаде создали пиво из марихуаны
Редкая «Лунная Библия», посетившая Луну с
Илон Маск намерен организовать выпуск смартфона
Китайского "убийцу" Hyundai Creta выпустят в
Судный день близок: приложение Google Translate
Эксперт оценил резкое заявление Хейли о вражде
Сергей Шнуров верхом на свинье посетил первую
Ученые разработали модель прогнозирования
Снимок Юлии Высоцкой в прозрачных шортах удивил
Ученые: Диабетический уровень глюкозы у здоровых
Памела Андерсон случайно засветила обручальное
Светлана Лобода в новом клипе поцеловалась с
Ани Лорак раскрыла секрет прогулок по улице
Сергей Шнуров променял Матильду на «лысую из
Эммануил Виторган и Ирина Млодик не прибегали к
Ученые выяснили происхождение марсианской пыли
Глюкоза рассказала о своих нательных рисунках
Александр Гобозов, Алиана Устиненко и их сын
Исследователи нашли новый способ заражения
Просмотреть все новости