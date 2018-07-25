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Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему мирового океана

Наночастицы пластика оказались на порядок более токсичны, чем думали ученые до последнего времени. Мелкая фракция мусорного пластика разрушает экосистему Мирового океана, с тревогой заявили специалисты из международной группы токсикологов, куда вошли и сотрудники Дальневосточного федерального госуниверситета.

Ученые: Наночастицы пластика разрушают экосистему мирового океана

В ходе актуальных научных изысканий было установлено, что наночастицы углерода и кремния, на которые распадается пластиковый мусор, негативно отражаются на состоянии микроскопических водорослей. Эта растительность является базой для океанических пищевых цепей и серьезно страдает от пластика, 80% которого заканчивает свой путь в океане.

В частности, эксперимент проводился над однокреточными водорослями Heterosigma akashivo, которые имеют тонкие стенки, из-за чего особенно повержены влиянию негативных факторов. При содержании наночастиц пластика в количестве 100 миллиграмм на литр воды уже на третьи сутки фиксируется токсический эффект, а на седьмые – наступает гибель водорослей.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане мусорное пятно из бытового пластика достигло размеров, равных территориям трех Франций.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 05:00
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